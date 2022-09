Volantino Tigros, ‘Sconta quello che vuoi’: offerte dal 21 settembre al 4 ottobre

Con il nuovo volantino Tigros dal 21 settembre al 4 ottobre 2022 inizia la promozione Sconta -25% su 4 prodotti ogni giorno, per poi passare alle proposte per la spesa del mese, lo speciale Benessere, quello su Pasta e Sughi e lo speciale Snack e Patatine. Ecco tutte le promozioni.

Pasta e Sughi: le promozioni attive

Con lo speciale Pasta e Sughi si potranno assaggiare alcuni formati di pasta tipici di alcune regioni, come ad esempio la pasta sarda Tanda Spada a 1,75 euro; la pasta all’uovo Mosconi a 1,99 euro; lo spaghettone Armando a 0,89 euro; le orecchiette DiBenedetto a 1,49 euro da gustare con i sughi Rana o i sughi Molisana a 3 euro per due pezzi; i sughi Biffi a 1,99 euro; il Pesto Venturino a 2,39 euro e il pesto di pomodoro rosso Mutti a 1,89 euro.

Sconti sul Non Food

Passando alle offerte Non Food Tigros ci saranno molti accessori per riordinare la casa ma anche accessori per la cucina come la friggitrice ad aria Eldorada Mini Ardes a 39,90 euro e l’essiccatore XXL Ardes a 29,90 euro.