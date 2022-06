Volantino Trony, ‘Sconti a Gonfie Vele’ offerte e promozioni fino al 1 luglio

Volantino Trony, sono in arrivo delle interessanti promozioni su una vasta gamma di prodotti. Anche questa volta la nota catena di elettronica è pronta a stupire i propri clienti con dei prezzi davvero imbattili. Gli sconti saranno validi fino al 1 luglio esclusivamente online.

Leggi anche: Volantino Euronics, ‘Star Days’: ‘Tutto a Tasso Zero’ e ‘Facciamo a Metà’. Offerte dal 23 giugno al 7 luglio

Volantino Trony ‘Sconti a Gonfie Vele’: le offerte

Come anticipato, sono davvero numerosi i prodotti in promozione. Si va dai telefonini, alle smart tv passando per le scope elettriche. Insomma, chi più ne ha più ne metta! Inoltre, su una larga fetta di dispositivi in sconto sono disponibili le consegne gratuite nonché la possibilità di acquistarli con comode rate a tasso zero.

Di seguito riportiamo le foto di alcuni prodotti inclusi nella promozione a prezzi veramente vantaggiosi. Per consultare tutte le offerte presenti nel Volantino Trony clicca qui.