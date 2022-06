Volantino Euronics, ‘Star Days’: ‘Tutto a Tasso Zero’ e ‘Facciamo a Metà’. Offerte dal 23 giugno al 7 luglio

Nuovo Volantino Euronics, questa volta in ben sei versioni differenti! Le offerte che partono proprio dalla giornata di oggi saranno valide fino al 7 luglio 2022 e propongono sconti per tutti i gusti: “Star Days” da Nova, “Facciamo a metà” da CDS, “Rottamazione a tasso zero” da Dimo e “Tutto a Tasso Zero” da Siem. Ma ci sono anche due promo che terminano il 6 luglio, vale a dire “Tasso Zero” da La Via Lattea e “Black Friday d’estate” da Bruno. Meglio non perdere tempo allora!

Sconti matti con il nuovo volantino Euronics: ‘Tutto a Tasso Zero’ e ‘Facciamo a Metà’

Inoltre, vi ricordiamo che anche su Amazon e sugli altri store online ci sono tantissime offerte da non lasciarsi scappare. Ad esempio, se vi piacciono gli accessori audio, ecco ottimi prezzi per gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live e per lo speaker JBL GO 3. Noi della redazione abbiamo selezionato per voi le offerte più convenienti direttamente dal nuovo volantino. Siete pronti? Eccole!

Schermi di ultima generazione

Partiamo subito col botto, con gli schermi di ultimissima generazione in promozione: Smart Tv Oled HISENSE a 899,99 euro, OLED 4k a 649,00 euro, SAMSUNG NeoOled 55” 1199,99 euro, SAMSUNG NeoOled 50” a 999,99 euro, SAMSUNG NeoOled 43” a 499,99 euro.

Accessori tech

Continuiamo la rassegna con le offerte tech: Apple IPAD a 479,99 euro, Samsung Tab S6 a 279,99 euro, SmartPad Mediacom a 79,99 euro, Apple IMac a 1199,99 euro, Lenovo WebBook a 199,99 euro, Stampante HP a 49,99 euro, Coppia di Casse Mediacom 3W x 2 a 9,99 euro, Mouse Mediacom a 7,99 euro.

Pc e NoteBook in offerta

Per l’ambito PC: Acer NoteBook – Aspire 1 A114 a 249,99 euro, Acer NoteBook – Aspire 5 A515 a 499,99 euro, Acer NoteBook Travelmate a 549,99 euro, Lenovo NoteBook IDEAPAD 5 a 1299,99 euro, Lenovo NoteBook IDEAPAD 3 a 499,99 euro.

Elettrodomestici scontati da Euronics

Infine, chiudiamo la nostra rassegna delle migliori offerte con un po’ di elettrodomestici: Lavatrice LG a 599,00 euro, Electrolux lavatrice a 549,00 euro, Climatizzatore Olimpia Splendid 1019,00 euro, Climatizzatore Mitsubishi a 699,00 euro, Frigorifero LG quattro porte a 1199,00 euro, Frigorifero Beko Side by Side a 889,00 euro, Lavastoviglie Whirpool a 324,50 euro, Lavastoviglie Bosch a 249,50 euro

E ancora: Rowenta scopa ricaricabile a 224,50 euro, De Longhi scopra ricaricabile a 74,50 euro, I-Robot aspirapolvere a 189,00 euro, Piano induzione Hot Point a 149,50 euro, Forno incasso Bosch a 164,50 euro.