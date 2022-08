Volantino Tuodì ‘Ti conviene sempre’: tutti i prodotti in offerta fino al 5 settembre 2022

Nuovo volantino Tuodì, offerte valide fino al prossimo 5 settembre. Continuano gli sconti delle principali catene di supermercati anche in questo periodo a cavallo tra agosto e settembre. Vediamo cosa ha riservato in particolare Tuodì per i clienti.

Leggi anche: Volantino Trony, ‘Il meno caro lo paghi la metà’: promozioni dal 25 agosto al 14 settembre

Offerte nuovo volantino Ti Conviene Sempre settembre 2022

Troviamo ad esempio l’uva bianca a 1.99 euro, il petto di pollo a fette a 6.40 euro al pezzo, oppure la passata di pomodoro valle dei raccolti a 0.69 euro. E ancora: tonno al naturale skipjack a 1.49 euro, mozzarella 100% latte premium a 1.99 euro, formaggio grattugiato a 3.49 euro, mortadella bologna IGP a 3,19 euro, uova M antica fattoria 18 pezzi a 2.79 euro. Non solo. Grissini muesli a 1.89 euro, merendina Kinder a 2.49 euro, confettura extra vari gusti light a 1.39 euro, caramelle dure rossana a 1.65 euro. Per finire: patatine classiche Pata a 3.10 euro, Aceto di miele a 1.49 euro.

Leggi anche: Volantino Lidl, ‘Grandi Sconti, Piccoli Prezzi’: offerte dal 29 agosto al 4 settembre

Sfoglia il volantino

Ma queste sono solo alcune delle offerte della promozione Ti conviene sempre. Per conoscere tutti i prodotti in sconto, i punti vendita aderenti e le condizioni vi invitiamo a cliccare su questo link (anche per sfogliare il volantino oggetto di questo articolo).