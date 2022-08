Volantino Unieuro, ‘Il Vero Fuoritutto Continua’: offerte fino al 60% dal 12 al 21 agosto

‘Il Vero Fuoritutto Continua’ così si chiama la promozione attiva nel nuovo volantino Unieuro che permette di godere di sconti fino al 60% su una miriade di prodotti. Ma attenzione, la promozione non è illimitata. È infatti possibile usufruire di prezzi davvero convenienti su molto prodotti hi tech fino al prossimo 21 agosto.

‘Il Vero Fuoritutto continua’: sconti fino al 60%

Come anticipato, sono davvero numerosi i prodotti in promozione aderenti alla campagna di Unieuro ‘Il Vero Fuoritutto continua’: smartphone, computer, accessori. La promozione rimarrà attiva fino al prossimo 21 agosto e ci consentirà di portare a casa solo il meglio della tecnologia con sconti che arrivano anche al 60%! Cosa state aspettando per darci un’occhiata?

Le promozioni attive

Tra le numerose promozioni si segnalano: lo smartphone Samsung Galaxy A52 a 229 euro, i notebook HP 15s a 499 euro e i televisori Hisense QLED 43a7GQ a 329 euro. Questo è solamente un piccolo assaggio delle promozioni presenti nell’offerta dove c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Riportiamo di seguito alcune foto del Volantino ‘Il Vero Fuoritutto continua’, le offerte integrale sono visionabili QUI.