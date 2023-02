Volantino Unieuro, sconti fino al 5 marzo 2023: i prodotti in offerta

Unieuro rilancia in giornata odierna i nuovi sconti solo online, che fino al 5 Marzo 2023 propongono una serie di offerte molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Il nuovo volantino di Unieuro, sconti validi fino al 5 marzo 2023

iPhone 13 da 128 gigabyte passa a 799 Euro, il 14% in meno rispetto ai 939 Euro di listino, mentre iPhone 14 Pro Max da 256 gigabyte passa a 1529 Euro, con un risparmio del 5% dai 1619 Euro imposti dal produttore. Xiaomi Redmi 10 5G da 128 gigabyte viene proposto invece a 199 Euro, il 28% in meno dai 279,90 Euro di listino. Tra i laptop, segnaliamo l’MSI Gaming Katana GF66 da 15,6 pollici con Intel Core i7, ed SSD da 512 gigabyte a 1099 Euro, il 31% in meno rispetto ai 1599 Euro di listino. L’MSI Gaming Vector GP66 da 15,6 pollici con Intel Core i7 ed SSD da 1 terabyte invece è disponibile a 1999 Euro, il 31% in meno rispetto ai 2899 Euro di listino. Interessante che l’MSI Gaming GF63 con Intel Core i5 ad 899 Euro, il 25% in meno dai 1199 Euro precedenti.

Sul piano degli smartphone, troviamo un ottimo sconto sullo Xiami. Il “Redmi 10″, di 16,5 cm (6.5”) e con Dual SIM ibrida Android 11 4G USB tipo-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Multicolore, lo troviamo a un prezzo speciale di 139 euro. Lo sconto per l’occasione, lo troviamo al -22%, in un’offerta valida fino a domani, 28 febbraio 2023. Andando in casa Vodafone, troviamo un altro Xiami “Redmi 10″ con 5G e di 16,7 cm (6.58”). Al suo interno Doppia SIM Android 12 USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grafite. Per portarlo a casa, prezzo speciale in questo periodo: 199 euro invece che 279 euro. Lo sconto è di -28%, valido fino a domani.

Sconti anche sulle valige da viaggio, per chi vuole approfittare di una vacanza fuori. Della Joia Home troviamo un trolley, con caratteristiche “rigido”, incorporato di cabina 9709 e di colore Nero/Antracite. Prezzo per farlo vostro? Pochissimo. Solo 34,99 euro, con il -61% di sconto, in un’offerta valida fino al 2 marzo 2023.