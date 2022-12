Volantino Unieuro, sconti online: offerte fino all’11 dicembre 2022

Una pioggia di offerte è pronta ad investire i clienti di Unieuro che potranno così portarsi a casa solo il meglio della tecnologia a prezzi davvero imbattibili! La nota catena hi tech ha infatti rinnovato le ‘Offerte solo online’ le quali resteranno valide fino al prossimo 11 dicembre. Non c’è pertanto tempo da perdere se si vuole approfittare delle promozioni magari per anticiparsi con qualche regalo di Natale. Non indugiamo oltre e diamo un’occhiata alle offerte.

Volantino Unieuro ‘Offerte di Natale’: tutti gli sconti fino al 7 dicembre 2022

Come funzionano e fino a quando sono attivi gli sconti online Unieuro

In merito alle promozioni solo online attuate dalla catena Unieuro va detto che le promozioni sono valide fino al prossimo 11 dicembre e rientrano nelle classiche offerte che la nota catena mette a disposizione degli utenti ogni settimana. Ecco un piccolo assaggio di ciò che potrete trovare consultando il portale online di Unieuro, al quale è comunque bene rifarsi per avere informazioni precise sulle spese di spedizione, la consegna e le modalità di pagamento dei prodotti selezionati.

Computer e televisori

Se avete bisogno di un nuovo computer segnaliamo il Lenova Idea Pad 3 a 549 euro invece che a 849 come da listino mentre per quel che riguarda i televisori interessante è l’offerta applicata sulla Samsung Series 7 TV a 699 euro invece che a 1.299 euro come da listino.

Telefonini

Passiamo adesso ad uno degli oggetti maggiorente usati nella quotidianità da ognuno di noi: gli smartphone. Tra le promozioni applicate sui telefonini segnaliamo: l’Apple Iphone 13 a 799 euro invece che a 939 euro, il Samsung Galaxy A 53 a 369, 90 euro invece che a 529 euro ed infine il Samsung Galaxy S 22 a 599 euro invece che a 879 euro.

Tutte le offerte online di Unieuro sono consultabili QUI