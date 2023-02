Weekend a Roma e nel Lazio, cosa fare ( anche con i bambini) sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023: eventi in programma

Cosa possiamo fare per questo weekend a Roma e soprattutto nel Lazio? Vi proponiamo qualche attività per il 25 e 26 febbraio 2023, in gite che potete svolgere tranquillamente con i vostri bambini.

Weekend a Roma e nel Lazio: cosa fare?

Torna il nostro super Tour in Bus, con colazione e animazione verso il magico Planetario di Roma. Ancora pochi posti disponibili per Domenica 26 FEBBRAIO:

partenza ore 09:15 da Via Marco Polo e rientro nello tesso luogo

TOUR IN BUS CHIUSO CON ANIMAZIONE con MERENDA e VISITA AL PLANETARIO

Si attraversa l’intero quartiere EUR per arrivare al Planetario, dove ci aspetta un’emozione unica. Ecco i prezzi:

Adulti € 25,00

Bambini dai 6 ai 16 anni € 15,00

Bambini dai 3 ai 5 anni € 5,00

Nella vecchia fattoria Mentana

Sentite anche voi questo profumo di primavera che si avvicina? Tante saranno le novità per questa nuova stagione che vi stupiranno!

Ma niente spoiler! Vi aspettiamo per questo weekend con un programma davvero immerso nella natura:

SABATO 25 E DOMENICA 26 FEBBRAIO

Ore 10:30 – 12:00 Visita della Fattoria

12:30 Inizio del pranzo Con Menu Bimbi e Menu Adulti (info in locandina)

13:00 – 16:00 Animazione per i bambini

16:00 Merenda

17:00 Fine della giornata

Tutto l’evento, escluse le bevande per il pranzo, ha il costo di 35€ per gli adulti, mentre per i bimbi il costo di tutto l’evento è di 20€. Incluso in questa cifra, nel pomeriggio, anche ricche sorprese gastronomiche per tutti.

Cicero in Rome

Anche questo fine settimana tante sono le proposte in programma per bambini dai 2 ai 13 anni, e che ci trascineranno in giro per Roma. Ma non solo genitori, aspettiamo anche zii e nonni pronti a scoprire le tante cose belle sulla nostra citta! Ecco il programma per questo weekend:

25 Febbraio

(Pomeriggio) La Biodiversità al Museo Civico di Zoologia. Visita Guidata e Attività Didattica al Museo (4-11)

(Pomeriggio) L’Arte Moderna, un gioco da ragazzi alla GNAM! Visita Guidata Didattica alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (4-11)

(Pomeriggio) Baby Caccia al Tesoro alla Centrale Montemartini. Avvicinamento alla Storia e all’Arte per i Bambini più Piccoli (2-4)

26 febbraio

(Mattina) Caccia al Tesoro Didattica al Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano. Visita Guidata e Attività al Museo/Area Archeologica (4-11)

(Mattina) MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo. Avvicinamento all’Arte per i Bambini più Piccoli (2-4)

(Pomeriggio) Il Sole, la Terra e il Sistema Solare. Letture e Laboratorio Manuale sull’Astronomia (2-4)

(Pomeriggio) Gli Strumenti di Pietra nella Preistoria. Laboratorio Pratico (4-11)

(Pomeriggio) Alla Scoperta dei Musei Capitolini. Visita Guidata e Attività Didattica (4-11)

(Pomeriggio) I Sotterranei della Metro C San Giovanni. Indagine Archeologica Guidata (8-13)

Foodball Stella Azzurra con pranzo per famiglie con bambini

Pranzo della domenica in un ristorante con animazione, spazio all’aperto nel centro sportivo e un gonfiabile vista tavoli… vi piacerebbe? E allora tutti pronti per prenotare un tavolo al foodball Stella Azzurra. Ma cosa si mangia al pranzo della domenica per famiglie con bambini del Foodball Stella Azzurra? Cottura alla brace, al forno a legna, birre artigianali, sfizi e dolci fatti in casa. Anche i grandi rimarranno contenti! E l’animazione? E’ quella dei nostri bravissimi amici di LIFRA!

Teatro Mongiovino

Noi lo scorso weekend siamo stati in questo bellissimo teatro, dove siamo rimaste incantate dalla magia che trasmette. E per questo weekend non solo lo spettacolo, ma subito dopo un coinvolgente laboratorio!

LA FILASTROCCA DI PINOCCHIO con LABORATORIO DI TEATRO D’OMBRE

I bambini realizzeranno e costruiranno alcuni dei protagonisti del racconto (Pinocchio, il Grillo parlante, la Fatina e Mangiafuoco) e, con l’aiuto degli attori, animeranno i loro personaggi dietro un magico schermo bianco. COSTO A BAMBINI 3€. Consigliato dai 2 ai 6 anni.