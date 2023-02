Weekend a Roma, cosa fare sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023: eventi in programma e sfilate di Carnevale

Cosa fare a Roma nel weekend? E’ questa una delle domande più ricercate dagli utenti in vista dell’arrivo, ormai prossimo, del fine settimane. Come sempre la Capitale in città, ma anche sul litorale, offre sempre un ampio ventaglio di possibilità. Inoltre, considerando il periodo, saranno diversi in particolare gli appuntamenti per il Carnevale. Ecco allora qualche suggerimento.

Cosa fare a Roma nel fine settimana, Domenica 19 febbraio 2023 al Bioparco attività a tema Carnevale

In occasione del Carnevale, il Bioparco propone ad esempio una speciale tariffa ’Carnevanimale’: dal 16 al 21 febbraio sconto di 4 euro sul costo del biglietto per tutti i bambini e adulti che si presenteranno in biglietteria mascherati da animali. Domenica 19 febbraio dalle ore 10.30 alle 15.00 si potrà partecipare al percorso animato dal titolo ‘Le maschere degli animali’, una visita guidata per comprendere come gli animali riescano a sopravvivere anche grazie ai travestimenti. E ciò vale sia per le prede, come gli insetti che si confondono con la corteccia, che per i predatori, come le tigri che si rendono invisibili. La visita guidata toccherà le aree di: giraffe reticolate, gufi delle nevi, rinoceronti bianchi, zebre, tigri di Sumatra, leoni asiatici e pinguini del Capo. Nel corso della giornata gli appuntamenti degli A TuxTu con gli animali verteranno sui ‘trucchi’ che permettono agli animali di vivere nel proprio ambiente. Si potranno osservare da vicino blatte soffianti, furetti, insetti stecco e altri animali. Inoltre i guardiani organizzeranno i pasti degli animali per scoprire gli ingredienti del pranzo di: macachi del Giappone, lemuri catta, elefanti asiatici, scimpanzé, foche grigie e pinguini del Capo. Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto e si svolgono su prenotazione da effettuare domenica stessa all’ingresso.

CREDIT FOTOGRAFICO: Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco

Il Carnevale dei bambini a Ostia Antica sabato 18 febbraio

Sabato 18 Febbraio 2023, dalle ore 14.30 alle 18.30, in Piazza Gregoriopoli e Piazza Umberto I ad Ostia Antica evento di Carnevale organizzato dai commercianti di zona. Ci saranno Animazione, Trucca Bimbi, Mascotte, Zucchero Filato, Pioggia di coriandoli, Musica, Frappe per tutti i bambini, Sangria e sorprese per tutti! “Buon Carnevale a grandi e piccini, che sia una festa speciale, organizzata dalla Comunità produttiva e Sociale di Ostia Antica che non potremo dimenticare!”, spiegano i Commercianti.

Il Carnevale sul Tevere

Il 19 febbraio 2023 , in occasione della festa del Carnevale, si scenderà, in maschera, in fiume e lungo le sponde tra Scalo de Pinedo e Castel Sant’Angelo a Roma. L’evento, di carattere ludico-sportivo, ha come fine quello di promuovere, divertendosi, il territorio del bacino del Tevere a Roma, avvicinando al fiume la comunità dei cittadini. Qui tutte le informazioni in merito.

CoCosa fare a Roma nel weekend, gli appuntamenti a teatro

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, dal 17 al 19 febbraio Pino Insegno torna in scena con L’ultimo giorno di un condannato a morte di Victor Hugo: un viaggio allucinato e devastante attraverso le fredde pareti di pietra di un carcere sino ai meandri più nascosti dell’animo umano. Traduzione, adattamento e regia di Matteo Tarasco, musiche originali di Stefano Mainetti. Spettacoli venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 17.30. Si passa poi ad Elio Germano e Teho Teardo che arrivano il 18 febbraio alle ore 21 nella Sala Sinopoli per presentare Paradiso XXXIII. Uno spettacolo divulgativo senza che niente sia spiegato con la regia di Simone Ferrari e Lulu Helbaek. Dante Alighieri, nel XXXIII canto del Paradiso, si trova nell’impaccio dell’essere umano che prova a descrivere l’immenso, l’indicibile, prova a raccontare l’irraccontabile. Questo scarto rispetto alla “somma meraviglia” sarà messo in scena creando un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore al cospetto dell’immensità. Biglietti online su https://www.auditorium.com/it/ticket-one.

Canapa Mundi 2023 a Roma

Tutto pronto anche per l’VIII edizione della Fiera Internazionale della Canapa al via dal 17 febbraio 2023 alla Fiera di Roma. Con oltre 25 mila presenze e 250 brand sotto il segno della canapa italiana, la Fiera Internazionale di Roma mette sotto i riflettori l’importanza di ripensare la pianta come mezzo che migliori qualità della vita e conferma, di anno in anno, che il corretto utilizzo della canapa può rappresentare un passo in avanti in numerosi settori. Qui tutte le informazioni.

