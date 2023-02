Carnevale 2023 al Bioparco di Roma: ecco quando, a che ora e costo biglietti (FOTO)

Manca davvero poco a uno degli appuntamenti più attesi soprattutto dai bambini: il Carnevale. E per l’occasione il Bioparco propone una speciale tariffa ’Carnevanimale’: dal 16 al 21 febbraio sconto di 4 euro sul costo del biglietto per tutti i bambini e adulti che si presenteranno in biglietteria mascherati da animali. Come di consueto il giardino zoologico capitolino non manca di farsi trovare pronto a uno degli eventi più sentiti soprattutto dai suoi più giovani clienti. Sono diverse le iniziative messe in campo dal Bioparco che prevede una serie di iniziative per festeggiare il Carnevale.

Il percorso animato dal titolo ‘Le maschere degli animali’

Domenica 19 febbraio dalle ore 10.30 alle 15.00 si potrà partecipare al percorso animato dal titolo ‘Le maschere degli animali’, una visita guidata per comprendere come gli animali riescano a sopravvivere anche grazie ai travestimenti. E ciò vale sia per le prede, come gli insetti che si confondono con la corteccia, che per i predatori, come le tigri che si rendono invisibili. La visita guidata toccherà le aree di: giraffe reticolate, gufi delle nevi, rinoceronti bianchi, zebre, tigri di Sumatra, leoni asiatici e pinguini del Capo.

‘A TuXTu’ con gli animali

Nel corso della giornata gli appuntamenti degli A TuxTu con gli animali verteranno sui ‘trucchi’ che permettono agli animali di vivere nel proprio ambiente. Si potranno osservare da vicino blatte soffianti, furetti, insetti stecco e altri animali. Tanto divertimento, ma anche un’immersione nel mondo animale che consentirà ai più piccoli di vedere da vicino il comportamenti degli animali presenti nel giardino zoologico. E in questo viaggio sarà possibile anche osservare i guardiani che preparano i pasti degli animali per scoprire gli ingredienti del pranzo di macachi del Giappone, lemuri catta, elefanti asiatici, scimpanzé, foche grigie e pinguini del Capo.

Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto e si svolgono su prenotazione da effettuare domenica stessa all’ingresso.