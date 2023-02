Carnevale 2023 a Ciampino: quando inizia, eventi, orari e sfilate

Anchesi prepara ai festeggiamenti di Carnevale. Per l’occasione la cittadina si vestirà di tanti colori, proponendo diverse iniziative per rallegrare non solo i bambini, ma anche gli adulti. Sono vari gli eventi programmati per la settimana di Carnevale con festeggiamenti ed eventi che prenderanno il via sabato 18 febbraio e si protrarranno fino a martedì 21 febbraio. Non solo sfilate in maschera, ma anche musica e mercatini artigianali e non mancheranno spettacoli di magia. Andiamo a scoprire insieme qual è il programma delle manifestazioni previste.