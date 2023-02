Zootropolis 2, data di uscita, trama e trailer: dove vedere il film animato Disney?

“Zootropolis 2 si farà”. Per tutti i fan della Disney, e soprattutto i più piccoli, Bob Iger , attuale CEO della Disney Studios, ha voluto tranquillizzare tutti. Il lungometraggio d’animazione non sarà stato il film del secolo, ma il buon riscontro nei cinema di tutto il mondo ha spinto la multinazionale americana a progettare il proseguo, su cui peraltro già sta lavorando.

Zootropolis 2 tornerà al cinema

Il film è diventato un cult del cinema per bambini, specialmente poi per quelli nati dopo il 2010. Bob Iger, infatti, ha confermato come in Disney Studios stanno portando avanti diverse idee, che sicuramente elettrizzeranno i fan nei prossimi mesi e soprattutto durante l’anno prossimo. All’interno degli Studios, si starebbe lavorando anche ad altri importanti prosegui: un improbabile “Toy Story 5” e, al contrario, attesissimo “Frozen 3”, con rumors che emergevano già dal secondo capitolo della saga di Anna ed Elsa.

Sul sequel di Zootropolis, ancora c’è il massimo riserbo. Si farà, magari con l’intenzione di puntare a infrangere il lauto botteghino del 2016. All’epoca, il film ottenne una cifra intorno a un miliardo d’incassi, divenendo di fatto il nono film d’animazione più visto di tutti i tempi. L’obiettivo della Disney, sapendo le forti ambizioni, sarà quello di rompere quel muro: quindi massimo riserbo su quella che sarà la trama e la storia.

Per i fan, la sinossi del titolo ci dice: ” Zootropolis è ambientato nell’omonima città, una moderna metropoli molto diversa da qualsiasi altro luogo perché accoglie animali di ogni tipo. Dal gigantesco elefante al minuscolo toporagno, tutti vivono insieme serenamente, a prescindere dalla razza a cui appartengono. Ma al suo arrivo in città, la simpatica e gentile agente Judy Hopps, scopre che la vita di una coniglietta all’interno di un corpo di polizia dominato da animali grandi e grossi, non è affatto facile”. Non resta che aspettare l’uscita al cinema.