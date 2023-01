Italia’s Got Talent 2023 su Disney+: quando inizia e ultime news sul programma

Italia’s Got Talent è ancora in vena di cambiamento, e per la prima volta nella sua storia mediatica sta per diventare un’esclusiva di una delle principali piattaforme di streaming presenti anche in Italia: ovvero Disney+. Vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti che sicuramente interesseranno tutto il pubblico di appassionati alla trasmissione musicale più seguita di sempre!

Italia’s got Talent sbarca su Disney+: le novità

Facciamo il punto: dopo il debutto nel 2009 su Canale 5 c’era stato il passaggio a Sky a partire dal 2015. Ora, però, come annunciato, arriva un altro cambio. E così, la trasmissione ideata da Simon Cowell diventerà a tutti gli effetti una produzione originale Disney+. Una novità grande e importante, che è stata annunciata proprio da Disney e Fremantle Italia che continuerà a produrre lo show come fatto fin dal suo arrivo in Italia oltre 10 anni fa. Ricordiamo, inoltre, che la dodicesima edizione del talent show, l’ultima andata in onda, si era chiusa nel marzo 2022 su Sky Uno, era stata condotta per il sesto anno consecutivo da Lodovica Comello e con una giuria composta da Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano ed Elio. Ad oggi, però, non ci sono ancora dettagli aggiuntivi e soddisfacenti sull’eventuale riconferma del cast o su cambiamenti in programma. Tutto è ancora da vedere e decidere.