Nudi per la vita, da domani il docureality su Rai 2 con Mara Maionchi: protagonisti, come funziona

Da lunedì 12 settembre approda su Rai 2, in prima serata, ‘Nudi per la vita’, un inedito docu-reality in quattro episodi con Mara Maionchi. Il programma avrà come protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale. Ecco tutti i dettagli.

Protagonisti: un gruppo di personaggi famosi

Il nuovo programma approda in prima serata con un doppio appuntamento settimanale: lunedì 12 e martedì 13, lunedì 19 e martedì 20 settembre. Il programma avrà come protagonisti un gruppo personaggi famosi: Memo Remigi; Francesco Paolantoni; Gabriele Cirilli; Gianluca Gazzoli; Gilles Rocca; Antonio Catalani. Corinne Clery; Alessandra Mussolini; Brenda Lodigiani; Elisabetta Gregoraci; Maddalena Corvaglia; Valeria Graci.

I temi del programma

Presentato da Mara Maionchi, il programma è una mini-serie emozionante, divertente e molto coraggiosa per gli argomenti affrontati come quelli legati alla salute: Mara, infatti, sostiene da anni il tema della prevenzione in virtù della sua storia personale e delle testimonianze dirette e indirette dei dodici protagonisti.

‘Nudi per la vita’ nasce quindi con una ‘mission’ molto seria: sensibilizzare il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata e lo farà in modo semplice, leggero e, perché no, anche divertente. Il programma, in maniera provocatoria, esorterà il pubblico a non aver paura di ‘esporre’ il proprio corpo a screening medici che possono salvare la vita.

L’esibizione

Il docu-reality racconterà la storia della messa in scena di una performance di ballo alla “Full Monty” per gli uomini e una divertente coreografia per le donne. Coordinati dal Direttore artistico e coreografo Marcello Sacchetta i dodici protagonisti dovranno preparare nel corso delle quattro puntate un vero e proprio spettacolo ed esibirsi dal vivo, con orgoglio e autoironia, davanti ad un vero pubblico di un celebre teatro milanese, il Franco Parenti.