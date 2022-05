Quelle brave ragazze: Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo in viaggio on the road al nuovo programma Sky

Quella brave ragazze. Tutte e tre, insieme, arrivano alla modica cifra anagrafica di 248 anni suonati, ma questo solamente sulla carta. Già, perché per loro l’età è solamente un numero, e lo dimostrano proprio con la nuova avventura che stanno per intraprendere sullo schermo e per la gioia di tanti italiani fan.

Il trio senza tempo: Maionchi, Berti, Milo

Sono proprio loro: la vulcanica Maionchi con Orietta Berti e Sandra Milo, un trio scoppiettante, spettacolare e assolutamente energico: ”Siamo vecchie, sì, ma non anziane. E ve lo proveremo”, così esordisce la Maionchi durante un’intervista sul loro nuovo programma televisivo ”Quelle brave ragazze”, in cui le tre dive intraprendono un viaggio on the road alla scoperta delle terre di Spagna.

Un’idea rivoluzionaria

L’idea, innovativa, rivoluzionaria ed assolutamente sensazionale, la si deve proprio alla Maionchi che ha poi deciso di trascinare letteralmente le altre due compagne di viaggio. Come esperta di musica e produttrice musicale, Mara ha imparato ben presto a fidarsi del suo intuito che, nella maggior parte dei casi, non la tradisce mai, e neppure questa volta a giudicare dalle sue parole.

Leggi anche: Pechino Express 2022, chi è stato eliminato giovedì 5 maggio: quali sono le coppie in finale

Orietta e Sandra, le compagne perfette di viaggio

Orietta Berti si è detta sin da subito entusiasta dell’idea, e non ci ha pensato due volte a prenderne parte: ”Per me è stato il primo viaggio da sola della mia vita” ha rivelato Orietta Berti, ancora entusiasmata dall’esperienza. E Sandra non è da meno nel dimostrare il suo entusiasmo: ”Siamo diventate amiche, senza rivalità spiega come sempre candida Sandra Milo proprio come sanno fare le giovani donne oggi”.

Quando inizia? Tutto pronto per il 19 maggio

Insomma, una variabile pazza che farà impazzire sicuramente il pubblico a casa che già ama le tre protagoniste intramontabili del panorama nostrano. Segnate dunque la data: giovedì 19 maggio arriva il nuovo docu-reality realizzato da Blu Yazmine, direttamente su Sky Uno e in streaming su Now.

Le regole del gioco

Come funzionerà il gioco? Semplice: le tre ”ragazze” saranno avvisate da un tablet misterioso che di tanto in tanto si illuminerà e somministrerà loro delle missioni speciali da dover compiere in un certo tempo nelle località esotiche della penisola iberica, come ad esempio partecipare a un concerto di trash metal a Madrid, salire su una mongolfiera o ritrovarsi nei panni di tre cowgirl nel deserto di Tabernas. Queste soltanto alcune delle pazze avventure che si ritroveranno a vivere.

Pronti a ripartire

Intanto, poi, l’avventura è stata così estroversa che già si sta pensando al bis: le tre irruente viaggiatrici, infatti, sono pronte per altre nuove avventure e Antonella D’Errico, executive vice president programming Sky Italia le incoraggia: “Se hanno voglia di fare un altro viaggio lo facciamo volentieri”.