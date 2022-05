Pechino Express 2022, chi è stato eliminato giovedì 5 maggio: quali sono le coppie in finale

Manca davvero poco, esattamente una settimana, alla finale di Pechino Express, l’adventure game di Sky che da mesi, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo l’eliminazione de gli Indipendenti, le coppie in gara sono più agguerrite che mai perché l’obiettivo è uno: arrivare a Dubai, tappa finale del percorso, e trionfale. Ma chi avrà questo privilegio?

Il percorso della semifinale negli Emirati Arabi

Questa sera tutti i protagonisti dopo aver percorso Turchia, Uzbekistan e Giordania, sulla rotta dei Sultani, arriveranno negli Emirati Arabi. Qui ci saranno due tappe e sempre qui, a Dubai, si svolgerà la finale: chi trionferà?

Chi è arrivato in finale a Pechino Express 2022? Le coppie

Attualmente, le coppie in gara, quelle arrivate alla semifinale, sono:

Italia-Brasile (Nikita Pelizon ed Helena Prestes). La coppia più agguerrita, che ha collezionato tantissime vittorie.

Mamma e Figlia (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni)

Gli Sciacalli (Aurora e Fru)

I Pazzeschi (Paride Vitale e Victoria Cabello).

Tra di loro si nascondono i finalisti.

Quando va in onda l’ultima puntata

L’ultima puntata di Pechino Express, quindi, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda su Sky Uno giovedì 12 maggio, sempre in prima serata, a partire dalle 21.15 circa. La finale sarà visibile in streaming su Now o sul portale Sky Go.