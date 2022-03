Pechino Express 2022, Italia e Brasile, chi sono Nikita Pelizon ed Helena Prestes: età, carriera delle modelle, Instagram

Dopo la pausa dovuta al Covid, finalmente sta per tornare sul piccolo schermo Pechino Express, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all’insegna dell’avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c’è quella composta dalle modelle Nikita Pelizon ed Helena Prestes, che formano ‘Italia-Brasile’.

Chi è la modella Nikita Pelizon

Nikita Pelizon è una modella nata a Trieste il 20 marzo del 1994. Ha 28 anni, è una giovanissima influencer ed è appassionata di sport. Di lei sappiamo che a 18 anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda: si è trasferita a Milano, ha calcato le passerelle più importanti e ha viaggiato molto per lavoro. Per circa tre mesi ha vissuto in Cina, poi è diventata testimonial in Svezia della campagna pubblicitaria dell’azienda ‘Tre’.

Chi è Helena Prestes, la modella brasiliana

Helena Prest ha 31 anni, è una modella brasiliana: è nata a Sao Paulo, ma attualmente vive a Milano. E’ una grande appassionata di sport, ha giocato a basket, poi ha iniziato a calcare le passerelle. Ha viaggiato tantissimo, è un’insegnante di yoga.