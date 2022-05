Mara Maionchi: chi è, età, carriera, vita privata, chi è il marito, figli, Instagram, Quelle brave ragazze

Sta per iniziare un nuovo format, interamente dedicato all’avventura vecchia scuola: ”Quelle brave ragazze” è il nuovo format televisivo prodotto da Sky, nato da un’idea rivoluzionaria di Mara Maionchi. Tre grandi donne, Maionchi, Berti e Milo si ritroveranno insieme per le esotiche terre della Spagna, on the road, tra esperienze mozzafiato e inaspettati colpi di scena: ”Siamo vecchie, ma non anziane” dice Mara, ”e ve lo dimostreremo. La prima puntata andrà in onda giovedì 19 maggio. Pronti?

Chi è, età, carriera, altezza

Mara Maionchi è nata a Bologna il 22 aprile del 1941 da padre originario di Lucca e da madre casalinga originaria da Como. Nel 1959, dopo alcuni problemi a scuola, ha deciso di abbandonare gli studi. Prima di accedere al mondo discografico, Mara ha lavorato in varie aziende di diversa tipologia (una società di spedizioni internazionali, un’azienda di prodotti antiparassitari per l’agricoltura, una ditta di sistemi antincendio).

L’inizio della carriera discografica di Mara Maionchi

Nel 1967 la Maionchi ha trovato impiego presso la casa discografica Ariston Record e i primi artisti con i quali ha collaborato sono Ornella Vanoni e Mino Reitano. Nel 1969 ha iniziato a lavorare per la Numero Uno, neonata etichetta voluta da Mogol e Lucio Battisti, in qualità di addetta stampa. Da lì un successo dopo l’altro. Ma è nel 2008 che le viene proposto di diventare giudice a X Factor, importante talent show, ‘ruolo’ che viene confermato, per la terza edizione consecutiva, anche nel 2019.

Il successo definitivo con X-Factor

A partire dall’anno 2008, a Mara le viene proposto di diventare giudice del famosissimo talent show di Sky X-Factor, e da lì il successo mediatico diventa davvero sconvolgente per lei. Lei accetta subito, anche perché il forma è pienamente in linea con la sua esperienza e il suo lavoro, e così prende parte alle prime quattro edizioni del programma fino all’autunno del 2010. Ha collaborato insieme a grandi nomi durante questa avventura, dimostrando sempre complicità e forte ironia, come ad esempio: Morgan, Simona Ventura, Elio, Enrico Ruggeri e molti altri ancora.

L’esperienza con il Covid

Mara Maionchi ha avuto il Covid, è stata ricoverata in ospedale, ma ora fortunatamente sta bene: è riuscita a sconfiggere, con tutte le sue forze il virus ed ora è ritornata più forte che mai nuovamente in pista, pronta anche per il suo nuovo format ”Quelle brave ragazze”.

Vita privata, chi è il marito, figlie

Mara Maionchi ha sposato nel 1976 Alberto Salerno, paroliere e produttore discografico. Dal matrimonio sono nate due figlie: Giulia e Camilla.

Mara Maionchi è stata assessore ai servizi sociali nel comune di San Fermo della Battaglia, dove ha risieduto per alcuni decenni. E’ anche testimonial del GILS, Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia.

Mara Maionchi: Instagram

Mara Maionchi ha anche un profilo Instagram. Con il suo account @realmaionchi vanta 716 mila followers.