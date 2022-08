Nettuno, furto sotto l’ombrellone: ladro ‘beccato’ dai bagnanti

Una borsa lasciata incustodita sotto l’ombrellone, quale occasione più ghiotta di questa. Alla vista del ‘bottino’ non ha indugiato minimamente, non ha avuto dubbi un uomo di 57 anni beccato con le mani nel sacco o, per meglio dire, nella borsa. Denunciato per furto aggravato il ladro di origini partenopee.

Leggi anche: Porta di Roma, tenta un furto al centro commerciale: nasconde la merce nelle mutande

Tentato furto in spiaggia: i fatti

Siamo a Nettuno. L’uomo è stato sorpreso a rubare sulla spiaggia vicina al Santuario della Madonna delle Grazie, approfittando, come anticipato, del fatto che sotto un ombrellone era stata lasciata incustodita una borsa dalla quale ha prelevato due telefoni cellulari.

L’allarme

Notato da alcuni bagnanti, è stato immediatamente bloccato dai poliziotti intervenuti sul posto. A suo carico è stato redatto il Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nei Comuni di Anzio e Nettuno.