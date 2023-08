5 Laghi mozzafiato da visitare assolutamente, la vista è unica: dove andare

5 laghi mozzafiato imperdibili da non perdersi per nessuna ragione al mondo e da visitare. Ecco dove andare.

La regione Lazio è sicuramente una tra le più belle d’Italia, ricca di grandi attrattive, monumenti, spiagge e panorama mozzafiato.

Non tutti forse sanno che nella regione Lazio sono anche presenti diversi laghi, che in totale ricoprono l’1,3% del territorio. Sono laghi che non hanno tutti la stessa origine, sono vulcanici e glaciali.

Una delle caratteristiche che rendono questi laghi davvero speciali è il fatto che sono tutti balneabili. Vediamo qui di seguito i laghi più belli, quelli dove potete andare insieme alla vostra famiglia e trascorrere delle bellissime giornate afose.

5 Laghi mozzafiato sul territorio laziale

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la Regione Lazio è sicuramente una tra le più belle del nostro paese. Sul territorio laziale c’è praticamente di tutto, non manca nulla, che sia mare, montagna, fiumi e laghi.

Proprio quest’ultimi rappresentano l’1,3% del territorio. Si tratti di laghi molto importanti, la cui fama è conosciuta in tutto lo stivale.

La cosa che li rende così importanti è il fatto che sono tutti balneabili.

Ma quali sono questi laghi presenti nel Lazio, dove poter trascorrere una bellissima giornata di sole, facendo un bel bagno rinfrescante? Ecco i principali.

1 Lago di Bracciano

E’ uno dei laghi più famosi della regione e si trova in provincia di Roma. Provenendo dalla Capitale, il lago di Bracciano è facilmente raggiungibile in meno di un’ora.

Oltre ad essere uno dei più importanti d’Italia è anche il più profondo con 160 metri di profondità. Ovviamente, essendo balneabile così come tutti gli altri, bisogna prestare particolare attenzione ai bambini.

L’acqua è molto pulita ed è vietato poter accedere con imbarcazioni a motore, oltre al traghetto.

2 Lago di Martignano

Si tratta di un lago molto vicino a quello di Bracciano e si trova sempre in provincia di Roma. Non è importante tanto quanto il primo e per questo è meno affollato, ideale per le famiglie.

Si trova all’interno di un paesaggio davvero splendido, meraviglioso e incontaminato. Si può arrivare sul Lago o con la navetta, o a piedi o ancora in sella ad un cavallo.

3 Lago di Albano

Questo lago si trova esattamente in provincia di Roma e così come gli altri, è balneabile. In estate è letteralmente pieno di turisti ed anche residenti della zona che sono soliti utilizzare anche pedalò e canoe.

Questo è conosciuto anche come il lago di Castel Gandolfo proprio perché sullo sfondo c’è la residenza estiva del Papa.

Il suo vero nome è però il lago di Albano ed è di origine vulcanica. È conosciuto anche per essere il lago di origine vulcanica più profondo d’Italia, visto che arriva a circa 168 m di profondità.

4 Lago di Nemi

Si trova a circa 2 km dal lago di Albano ed è anch’esso di origine vulcanica. È immerso in un territorio davvero paradisiaco circondato dai Colli Albani.

Rispetto ai precedenti è un lago di piccole dimensioni ma è anche particolarmente attrezzato e soprattutto le acque sono davvero tanto pulite.

È amato dai turisti così come dai residenti della zona ed è ideale per le famiglie con bambini.

5 Lago di Bolsena

Si tratta del Lago Vulcanico più grande d’Europa. E’ considerato uno dei posti più belli in assoluto del continente. Andando sul lago di Bolsena è davvero difficile non rilassarsi e soprattutto è possibile ammirare un paesaggio stupendo, circondato da colli e Borghi medievali.

È questo uno dei posti preferiti dai Papi per trascorrere le loro vacanze. Anche i palazzi che circondano la zona sono davvero strepitosi e ricchi da un punto di vista artistico e architettonico.

All’interno di questo lago si trovano due Isole, ovvero la Bisentina e la Martana che hanno una natura incontaminata e selvaggia.

Insomma, sulla regione Lazio come potete capire non manca come rinfrescarsi in queste calde giornate estive. Sia che si tratti di località di mare che di lago, il caldo a Roma si combatte anche così.