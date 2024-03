“Ama il tuo quartiere”: domenica raccolta straordinaria dei rifiuti | Zone e orari

Torna domani l’iniziativa Ama il tuo quartiere a Roma. Ai cittadini viene data la possibilità di conferire i rifiuti ingombranti, ma non solo, in determinati punti della città. Il progetto, che ha un calendario ben definito, viene organizzato periodicamente interessando a rotazione tutti i Municipi della Capitale.

Tenere la città pulita passa anche da queste iniziative. Per contrastare il fenomeno dilagante (purtroppo) dell’abbandono scriteriato di rifiuti, che oltre a sporcare strade e aree verdi produce gravi conseguenze ambientali – oltre che a pesare sui bilanci economici della pubblica amministrazione (e dunque sulle nostre tasche) per le bonifiche – occorre sensibilizzare i cittadini. E’ in tal senso allora che gli appuntamenti con “Ama il tuo quartiere” possono contribuire a mantenere il decoro urbano nell’ottica di una corretta gestione dei rifiuti.

Ama il tuo quartiere: orari e zone di domani 10 marzo 2024

L’iniziativa si svolge a Roma da più di vent’anni. E’ curata dalla municipalizzata AMA, che cura a Roma la raccolta dei rifiuti com’è noto, in collaborazione con il TGR Lazio. Consente ai cittadini di conferire rifiuti che non vanno nel cassonetto. E che dunque non è possibile buttare solitamente.

Si tratta, in estrema sintesi, di isole ecologiche temporanee che aiutano gli utenti a smaltire ciò che non si utilizza più o che va gettato nel modo corretto e nel rispetto dell’ambiente.

Domani, domenica 10 marzo 2024, l’appuntamento sarà nei municipi dispari dalle ore 8.00 alle ore 12.30.

Cosa si può buttare

Presso le postazioni straordinarie di raccolta rifiuti si possono consegnare – gratuitamente lo ricordiamo – i rifiuti ingombranti, particolari e RAEE. In particolare si possono portare:

Legno

Padelle

Metallo

Ingombranti

Frigoriferi

Condizionatori

Grandi elettrodomestici

Monitor e TV

Apparati elettronici

Lampade al neon

Batterie al piombo

Consumabili da stampa

Contenitori di vernici e solventi (in alcuni punti)

Sul sito Ama Roma i prossimi appuntamenti e il calendario completo. Il prossimo evento per i municipi dispari sarà ad ogni modo a maggio mentre ad aprile toccherà a quelli pari.