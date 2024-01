Roma, servizi antidegrado e controlli a tappeto al Centro: rimossi sei accampamenti abusivi

Al Centro di Roma, così come nelle periferie, sono tanti gli episodi di degrado e abusivismo su cui interviene in queste ore la Questura di Roma. Così come nelle stazioni ferroviarie della Capitale, anche nell’area di Trevi si sono concentrati diversi controlli, tra servizi antidegrafo e antiabusivismo.

Controlli a tappeto a Roma nel Centro storico, a partire da Trevi e dall’area adiacente. Sono scattati nelle ultime ore i servizi antidegrado e antiabusivismo coordinati e pianificati dalla Questura di Roma: l’operazione è stata svolta sulla base delle indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di intensificare il controllo del territorio e di riqualificare un’area capillare anche per la visibilità internazionale di Roma. I controlli sono stati svolti anche con la collaborazione di altri enti specializzati, come l’Ama, e con l’obiettivo di fronteggiare situazioni di degrado urbano che possono inficiare sul senso di sicurezza della cittadinanza.

Controlli antidegrado a Roma: tre accampamenti rimossi a piazza San Silvestro

In particolare nella zona di Piazza San Silvestro, in pieno Centro, sono stati individuati 3 accampamenti che, con l’aiuto del personale Ama, sono stati rimossi prontamente dalle Forze dell’ordine. Analoghe operazioni si sono svolte in via del Pozzetto e in via del Corso dove sono stati rimossi due accampamenti, e in piazza Colonna e in piazza della Rotonda dove sono stati eliminati due ulteriori accampamenti abusivi.

Contrasto all’abusivismo commerciale nell’area Trevi-Campo Marzio

Inoltre in tutta la zona di competenza del I Distretto Trevi-Campo Marzio sono stati effettuati ulteriori controlli legati alla sicurezza urbana, al contrasto dell’abusivismo commerciale e per la prevenzione e repressione dei fenomeni di spaccio di droga, oltre a specifici controlli amministrativi verso numerosi esercizi commerciali, nel corso dei quali sono state controllate 207 persone, 100 veicoli e sono state elevate 3 sanzioni. Nel corso delle operazioni sono stati controllati 5 esercizi commerciali con l’elevazione di 2 sanzioni amministrative.