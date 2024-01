Bivacco a degrado a piazza Vittorio, 4 interventi della polizia in una sola settimana

Gli episodi di disordine pubblico sono continuo a piazza Vittorio. Da risse a tarda notte a degrado a bordo strada, furti e scippi che hanno richiamato nelle ultime ore l’attenzione della polizia locale per dei controlli nel quartiere, intervenuta già 4 volte in una sola settimana.

I portici di piazza Vittorio di notte diventano il ritrovo di tanti invisibili e anche, purtroppo di sbandati. La zona è già nota nelle cronache romane per fenomeni di disordine pubblico e microcriminalità, che più volte hanno richiesto l’intervento delle autorità. Ieri, 8 gennaio, tre uomini per esempio sono stati allontanati dalle pattuglie in servizio. Erano distesi in terra, con tanto di cartoni, circondati da rifiuti di ogni genere, i 3 cittadini di nazionalità indiana fermati ieri sera a piazza Vittorio, in prossimità di via Buonarroti. Sul posto sono intervenute le pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale.

Tre persone allontanate dai portici di piazza Vittorio: residenti esasperati da degrado e abbandono

I tre soggetti, di età compresa tra i 30 e i 35 anni, sono stati scorti dagli agenti sul marciapiede, perché come evidenziato alle forze dell’ordine impedivano il passaggio delle persone. La loro presenza era stata segnalata anche da alcuni residenti della zona alla Centrale Operativa della Polizia Locale. I tre senzatetto, non avendo al loro seguito documenti di riconoscimento, sono stati fermati dagli agenti e condotti al centro di fotosegnalamento, per le verifiche sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale e sottoposti a ordine di allontanamento. Uno di loro è risultato avere anche precedenti penali per lesioni e minacce a pubblico ufficiale.

Un caso esemplificativo che si aggiunge alle innumerevoli segnalazioni che giungono sull’Esquilino. Solo nell’ultima settimana sono stati 4 gli interventi del I Gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale a piazza Vittorio su fenomeni legati al bivacco, anche grazie alla collaborazione di personale Ama.