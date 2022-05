Anzio, acqua pulita e spiagge a misura di bambino: dopo la bandiera blu, ecco quella verde (FOTO)

Dopo la diciassettesima Bandiera Blu, la città di Anzio, in Provincia di Roma, conquista anche la Bandiera Verde 2022. Si tratta di un riconoscimento conferito dal Comitato Tecnico Scientifico dei Pediatri Italiani che, in base alle rilevazioni dell’Arpa Lazio, ha giudicato eccellenti le acque marine della città neroniana, così come i servizi offerti dal Comune.

Bandiera verde 2022 al litorale di Anzio

Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione e dal Sindaco Candido De Angelis che ha dichiarato come il riconoscimento sia l’ulteriore conferma della positiva azione amministrativa e dell’impegno messo in campo dagli Stabilimenti Balneari.

Queste le sue parole:

«La Bandiera Verde 2022, che si aggiunge alla Bandiera Blu è l’ulteriore conferma della positiva azione amministrativa, dell’ottimale funzionamento degli impianti di depurazione, dell’impegno messo in campo dagli stabilimenti balneari e dagli uffici comunali in diversi settori dell’Ente, con il notevole miglioramento dei dati della raccolta differenziata».

Leggi anche: Le spiagge più belle del Lazio: ecco dove andare al mare in questa estate 2022

Cos’è e come funziona il riconoscimento

L’ambito riconoscimento viene assegnato, ogni anno, dal Comitato Tecnico Scientifico dei Pediatri Italiani, presieduto dal prof. Italo Farnetani, alle località marine e turistiche, secondo i seguenti parametri:

Acqua pulita

Fondali bassi

Presenza dei giochi

Aree a disposizione dei bambini,

Presenza di locali, gelaterie e ristoranti nelle vicinanze delle spiagge

Foto di Giuseppe Mercuri