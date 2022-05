Le spiagge più belle del Lazio: ecco dove andare al mare in questa estate 2022

Sicuramente Roma è una delle città più belle d’Italia, se non del mondo. Tuttavia, quando le temperature iniziano a salire il caldo si fa sentire davvero tanto e diventa difficile non aver voglia di andare al mare. Fortunatamente vicino alla Capitale ci sono alcune spiagge davvero bellissime e vorremo consigliarvele.

Le sei spiagge più belle vicino Roma

Sperlonga

Foto: siviaggia.it

Andare a Sperlonga è davvero un’esperienza magica. Vicino al mare limpidissimo ci sono alcune casette bianche del centro che caratterizzato il luogo. Dopo aver fatto un bagno e esservi riposati nella fantastica spiaggia, vi consigliamo di visitare anche il Comune considerato tra i Borghi più belli d’Italia. Inoltre, cosa non da poco, Sperlonga è “Bandiera Blu” da 25 anni. Provate ad andare nella spiaggia delle Bambole!

Gaeta

A pochi km da Sperlonga un altro paradiso. Gaeta. Un posto davvero bellissimo sia per le spiagge che per il Comune. Potete trovare tantissime chiese e edifici religiosi. Un borgo mozzafiato che al tramonto si colora di un arancione speciale. In tutto ci sono sette spiagge. Provate ad andare a quella di Serapo!

Foto di: treeaveller

Castello di Santa Severa

A pochissimi km da Roma il bellissimo Castello di Santa Severa. Si affaccia una spiaggia lunghissima. L’acqua limpidissima e la sabbia morbidissima. Vicino la spiaggia alcuni bar dove godersi un buon aperitivo in un luogo tranquillo e davvero incredibile.

Foto di: ViaggiNews

Sabaudia

Conosciuta come la località marittima dei VIP, Sabaudia ha tanto da offrire. Mare pulito, sabbia finissima e una zona davvero immersa nel verde. Sono tanti i romani che hanno casa in questa zona. Soprattutto cantanti, attori e calciatori. Chissà se durante la vostra permanenza beccherete il vostro idolo!