Meteo weekend: pioggia e grandine in arrivo tra sabato 28 e domenica 29 maggio

Sembra che quest’anno il meteo non voglia smettere di sorprenderci. Dopo la notizia di un’estate calda che potrebbe superare le temperature del 2003, ecco in arrivo temperature che potrebbero ribaltare le previsioni. Per questo weekend infatti sono previsti temporali intensi e aria fredda. Ecco tutti i dettagli.

Meteo weekend Sabato 28 e 29 Maggio

Sembra che il caldo arrivato dall’anticiclone africano Hannibal se ne stia andando. Ora è in arrivo un altro ciclone, direttamente dalla Scandinavia, decisamente più freddo e instabile. Si prevede quindi un weekend decisamente movimentato in cui già da Sabato potranno esserci diversi temporali.

Come spiega ilMeteo, questi cambiamenti sono tipici del periodo tra fine Maggio e inizio Giugno. Questo è dovuto dagli scambi di masse d’aria che avvengono a scala emisferica. In sostanza, l’unica cosa che continua a rimanere anomala è l’aumento delle temperature.

Sabato 28 Maggio rischio grandine

Per le fredde e instabili correnti in discesa dal Nord Europa, potrebbero esserci addirittura episodi di grandine. Soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Non mancheranno anche nelle zone interne delle Toscana e del Lazio. Forti precipitazioni anche sulla Sicilia, sulla Campania e sulla Calabaria.

Domenica 29 Maggio

Domenica i rovesci potranno estendersi anche verso il Centro-Sud. Ci saranno sempre più masse d’aria fresche che provocheranno un abbassamento delle temperature notevole.