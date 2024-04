Ardea, nuovo blitz nel regno dell’abusivismo alle Salzare: sequestrati cinque immobili, in 6 denunciati

Nuova importante operazione congiunta delle forze dell’ordine – in campo Polizia Locale e Carabinieri – nell’area di Via dei Monti Santa Lucia e zone limitrofe nel Comune di Ardea, oggetto nelle scorse settimane di diversi servizi giornalistici. Sotto sequestro sono finiti altri immobili mentre sei persone sono state denunciate. I particolari.

Ripristinare la legalità. E’ stato questo l’obiettivo dell’ultimo blitz interforze andato in scena tra via Monti Santa Lucia e le aree adiacenti ad Ardea, ovvero quella parte delle Salzare dove qualche tempo fa erano arrivate anche le telecamere di Mediaset. Una terra finita preda di abusivismo e illegalità, con i suoi occupanti che non si sono mai fatti scrupoli a sfidare la legge. Ebbene, adesso, a margine di questo nuovo controllo, altri cinque stabili sono stati sequestrati e diverse persone si sono beccate una denuncia.

Niente contatore e gravi carenze igienico sanitarie: chiuso ristorante ad Ardea | Scoperti anche altri allacci abusivi, multe per 12mila euro (ilcorrieredellacitta.com)

Sequestri e denunce alle Salzare

Complessivamente, come accennato in apertura, sono state sei le persone deferite che devono ora rispondere di “invasione di edifici, deturpamento di cose altrui e abusivismo edilizio”. Il provvedimento è scattato perché i soggetti sono stati controllati all’interno di abitazioni abusive e occupate senza alcun titolo.

Ma non finisce qui. I Carabinieri e la Polizia Locale, inoltre, hanno sequestrato cinque immobili: quattro unità abitative e un terreno, già suddiviso in cinque lotti. Il personale dell’Enel, infine, è intervenuto con delle squadre specializzate per rimuovere i vari allacci abusivi emersi durante il servizio e ripristinare lo stato dei luoghi.

Ardea: dipendenti di un Bar trovate con 26 involucri di cocaina (ilcorrieredellacitta.com)

Il precedente blitz

L’ultima operazione prima di quella andata in scena nelle ultime ore risaliva allo scorso febbraio. In quella circostanza altre sei persone erano state denunciate sempre per i medesimi reati e tre di essi, unitamente a un quarto, erano stati deferiti in stato di libertà inoltre per il furto aggravato di energia elettrica. Non erano mancati poi i sequestri, proprio come nella circostanza odierna. Due i manufatti – sempre costruiti abusivamente – individuati.

Ardea, dopo i servizi in tv i controlli alle Salzare (e non solo): denunce, arresti e sequestri | FOTO (ilcorrieredellacitta.com)