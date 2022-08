Ferragosto sul litorale romano: dopo i falò ecco i resti (FOTO)

Notte di festeggiamenti, falò in spiaggia, fuochi d’artificio e musica a più non posso. Se — dopo due anni di fermo causa Covid — il clima di festa per questo Ferragosto era davvero alle stelle, la situazione in cui versano le spiagge del litorale romano dopo una nottata all’insegna del divertimento e della baldoria, è davvero — e purtroppo — sconcertante.

Degrado in spiaggia a Ferragosto: la sporcizia regna sovrana

Resti di cibo, spazzatura di vario genere, bicchieri, sacchetti di plastica e chi più ne ha più ne metta. Tutto è indistintamente riverso sulle spiagge e chissà per quanto tempo i rifiuti rimarranno indisturbati sull’arenile. Un risveglio amaro quello di questa mattina che deve fare i conti con cumuli di immondizia e sporcizia varia proveniente dai festeggiamenti postumi della notte appena passata. Lo scenario purtroppo è il medesimo in numerosissime spiagge del litorale romano, a testimoniare come — ahimè — un certo grado di incuranza verso l’ambiente circostante regna sovrano.

La situazione a Marina di Ardea

Le foto sotto riportate documentano la situazione a Marina di Ardea, frazione del comune di Ardea, dove questa mattina i bagnanti hanno trovato di tutto e di più sulla spiaggia: da colorati bicchieri a bottigliette di plastica, a resti di cibo ‘impanati’ sulla sabbia, arrivando persino a dei carrelli della spesa con tanto di tavolini sottosopra.

Molta la rabbia delle persone nel trovare davanti ai loro occhi questo triste spettacolo. Una notte all’insegna del divertimento dove tuttavia non si ha il minimo riguardo nei confronti dell’ambiente che viene lasciato sfruttato e poi lasciato a sé stesso.

In una simile situazione cresce, purtroppo, l’amarezza nel rendersi conto che nonostante due anni di pandemia e lo stop forzato per questo genere di attività, quella speranza di ‘uscirne migliori’ sembra essere solo un vago e lontano ricordo.