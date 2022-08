Lido dei Pini, la polizia irrompe in un falò e sequestra quintali di legna

La vigilia del ferragosto non è andata come sperato per alcuni giovani di Lido dei Pini. Durante la notte, infatti, la polizia locale di Anzio ha setacciato tutte le spiagge della zona per controllare il territorio.

Leggi anche: Ferragosto 2022, sul litorale romano spiagge e ristoranti pieni

Sequestrati quintali di legna

Gli agenti sono intervenuti su una spiaggia di Lido dei Pini dove erano state segnalate orde di giovani. I ragazzi avevano scavato le buche per accendere il fuoco, ma alla vista del personale in divisa si sono dati alla fuga. Gli agenti hanno sequestrato numerosi quintali di legna, secchi e badili, ponendo fine ai festeggiamenti dei giovani.

Leggi anche: Ferragosto 2022 a Lavinio, sparano colpi di pistola in pubblico: fermati in 5