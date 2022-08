Ferragosto 2022, sul litorale romano spiagge e ristoranti pieni

Boom di presenze nel weekend di Ferragosto sul litorale romano. Turisti, villeggianti, cittadini: tutti a caccia di lettini, ombrelloni, o un posto al ristorante. Dopo due anni di regole e restrizioni le persone tornano ad assaggiare la normalità. C’è già chi ha iniziato i festeggiamenti ieri notte 14 agosto, tra feste e falò, e chi invece festeggia oggi con una giornata di relax al mare o un buon pranzo in un locale.

Dopo due anni di Covid torna la “normalità”

Nell’estate 2020 le restrizioni vennero allentate, ma a fine estate il boom di positivi aveva portato a un lungo lockdown e a misure ancora più rigide. Un’estate che costò cara a tutti gli italiani. Nel 2021 invece, un’estate a metà: green pass, distanziamento, mascherine nei ristoranti ma anche all’esterno, nonostante il caldo.

Adesso però gli italiani tornano a una parvenza di normalità con meno restrizioni e dopo tre vaccini. La crisi economica in corso non ferma la voglia di uscire e di spendere. C’è anche chi ha preferito saltare la vacanza estiva per risparmiare, ma il giorno di Ferragosto in tanti si sono concessi il pranzo fuori o la villeggiatura.

Ristoranti pieni da Nettuno a Ladispoli

Tutto esaurito nei ristoranti del litorale romano. Da Nettuno a Ladispoli i ristoratori fanno festa, ma in cucina. Locali pieni già da due settimane prima del 15 agosto e tanta voglia di stare insieme a un tavolo con amici e familiari, proprio vista mare, sia a pranzo che a cena. Un pienone che si prolungherà almeno fino a settembre.