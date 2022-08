Ferragosto 2022 a Roma, ecco cosa fare: gli eventi da non perdere

Dopo due anni di chiusure e restrizioni dovute al Covid il 15 agosto torna ad essere una giornata di festa. Tanti saranno gli appuntamenti nella Capitale per trascorrere al meglio il ferragosto. E per l’occasione la questura ha predisposto una serie di controlli per l’intero weekend di festa, soprattutto nei luoghi della movida e nelle stazioni.

Cosa fare in città

In centro prosegue ‘Cerchi e Fori’, un ciclo di eventi serali gratuiti che, a partire dalle 20.30 e fino alle 23.30, porta in Via dei Cerchi e Via dei Fori Imperiali, artisti di strada e tanti spettacoli di musica, danza, teatro e clownerie.

Il 15 agosto alle 21:30 in programma c’è Federica Pinna, la ‘fata luminosa’, che volteggerà sui trampoli con un abito illuminato da migliaia di led. Alla Basilica di San Paolo, invece, ingresso gratuito al parco Schuster e serata all’insegna dell’intrattenimento con spettacoli e dj set. A Tor Bella Monaca c’è il Teatro Festival che vedrà salire sul palco Mamadou Dioume, Fabrizio Ferrari, David Marzi, Alberto Bucco, Carlotta Mancini e Lorenza Sacchetto.

Ferragosto sul litorale

Per chi si vuole spostare sul mare c’è ‘Ferrag-Ostia Antica‘, il programma di eventi gratuiti di musica, circo e visite guidate performative alla scoperta del Borgo di Ostia Antica. Al Civitavecchia Summer Fest sale sul palco il comico Max Angioni. Tenera è la notte alla disco hotel Butterfly: a Ferragosto si esibiscono Samosa Funk, Pierandrea The Professor, Les Inferno, Stefano Gamma e Steve Gammone. Si balla anche a parco Schuster sulle note di Borghetta Stile.

Le mostre aperte a Roma

Apertura straordinaria da segnalare per la giornata del 15, di Palazzo Barberini, dove dalle 10 alle 18 si può visitare la mostra sulla Disney. Il Palazzo delle Esposizioni, il Macro e il Mattatoio rimarranno aperte per tutta la giornata. Tra le mostre da non perdere, anche c’è anche Tiziano. Dialoghi di Natura e di Amore (Galleria Borghese); ancora, l’evento dedicato a Robert Doisneau (al Museo dell’Ara Pacis), la mostra Domiziano Imperatore. Odio e Amore (Musei Capitolini) e CRAZY – La follia nell’arte contemporanea (al Chiostro del Bramante).