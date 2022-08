Ferragosto 2022 a Roma e nel Lazio, ecco cosa fare: tutti gli eventi del 15 agosto

Tanti saranno gli appuntamenti nella Capitale per trascorrere al meglio questa imminente giornata di ferragosto: eventi culturali, gastronomici e anche religiosi, in programma a Roma per festeggiare quelle che una volta erano denominate Ferie Augustae.

Appuntamenti da non perdere a Ferragosto

Tra le tante cose, a mezzogiorno in punto, come da tradizione, Papa Francesco si affaccerà su piazza San Pietro per la preghiera dell’Angelus. Ma oltre a ciò, sono tante le occasioni, anche più laiche, per vivere una giornata unica. Ecco i consigli dalla nostra redazione.

Cerchi e Fori fino al 23 agosto

Un ciclo di eventi serali gratuiti che, a partire dalle 20.30 e fino alle 23.30, porta in Via dei Cerchi e Via dei Fori Imperiali, straordinariamente pedonalizzate e animate da artisti di strada, tanti spettacoli di musica, danza, teatro, circo, clownerie e tanto altro.

Ristoranti di Ferragosto

Ovviamente per il 15 di agosto non possono mancare le grandi scorpacciate in giro per la Capitale. Tra i menù più suggestivi e succulenti, sicuramente quello della Ciambella Bar à Vin con Cucina e da Verve Restaurant che propone pollo coi peperoni e tante altre stuzzicherie di accompagno. Ancora, degno di nota sicuramente Da Checco er Carettiere con il suo riso e zucchine ripiene. Oppure Aqualunae Bistrot, dove il 15 si mangia di lusso: si parte con degustazioni di oli e sali, poi ci sono carpaccio di manzo, “Come una lasagna”, tataki di manzo e dolce.

Mostre, montagne russe e concerti

Apertura straordinaria da segnalare per la giornata del 15, di Palazzo Barberini, dove dalle 10 alle 18 si può visitare la mostra sulla Disney. Il Palazzo delle Esposizioni, il Macro e il Mattatoio rimarranno straordinariamente aperte per tutta la giornata. Tra le mostre da non perdere, anche c’è anche Tiziano. Dialoghi di Natura e di Amore (Galleria Borghese); ancora, l’evento dedicato a Robert Doisneau (al Museo dell’Ara Pacis), la mostra Domiziano Imperatore. Odio e Amore (Musei Capitolini) e CRAZY – La follia nell’arte contemporanea (al Chiostro del Bramante).

Civitavecchia Summer Fest

Al Civitavecchia Summer Fest sale sul palco il comico Max Angioni. Tenera è la notte alla disco hotel Butterfly: a Ferragosto si esibiscono Samosa Funk, Pierandrea The Professor, Les Inferno, Stefano Gamma e Steve Gammone. Si balla anche a parco Schuster sulle note di Borghetta Stile.

Cinecittà World e molto altro ancora

Festeggiamenti straordinari anche a Cinecittà World e a Rainbow Magicland. Aoerti anche Hydromania (Vicolo del Casale Lumbroso), Zoomarine (Torvaianica), Cinecittà AquaWorld (Via Irina Alberti), Eden Park (zona Battistini) e Splash Zone (Via dele Tre Fontane).

Escursioni e gite fuori porta

Uscendo, invece, di poco dal cerchio della Capitale, ai Castelli Romani c’è davvero da divertirsi per la giornata di ferragosto. Al Castello di Santa Severa, ad esempio, rimarrà aperto il Villaggio dello Sport: tra il 13 e il 21 sarà installata, tra l’altro, in spiaggia, anche una parete di arrampicata sportiva vista mare. A Rocca Priora dal 13 al 16 è in programma la sagra della bruschetta roccapriorese (ci sono anche versioni gluten free). Tanti i borghi vicino Roma da visitare e approfondire: Calcata, Civita di Bagnoregio e Bomarzo, ma anche i grandi centri come Latina, Rieti e Viterbo sono la meta ideale.