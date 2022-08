Anzio, paura nella notte di Ferragosto: sparano colpi di pistola in strada, fermati in 5

Una vigilia di ferragosto movimentata ad Anzio e Nettuno, dove la questura ha predisposto servizi straordinari del controllo del territorio, con l’impiego di personale che rinunciando a ferie e permessi, ha permesso alle forze dell’ordine di raggiungere risultati operativi considerevoli.

I controlli delle forze dell’ordine: 400 persone fermate

Sono state circa 400 le persone controllate, numerose attività commerciali e ricreative, con l’elevazione di sanzioni amministrative, tra cui anche una richiesta di chiusura per vendita di alcolici a minori. Le volanti del commissariato non si sono mai fermate, anche grazie all’ausilio della polizia locale di Anzio e Nettuno e della polizia stradale.

Colpi di arma da fuoco a Lavinio

Il servizio di controllo del territorio ha permesso di fermare cinque cittadini pakistani armati. Gli uomini, segnalati dai passanti, hanno esploso dei colpi in aria con una pistola a salve in via di Valle Schioia a Lavinio. Le forze dell’ordine, prontamente intervenute, hanno preso le generalità dei cinque e li hanno condotti in commissariato per i provvedimenti di legge.