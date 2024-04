Incendio nella discarica abusiva in Via Collatina, la Polizia Locale ha sequestrato un’area di 7mila metri quadrati. ll provvedimento arriva dopo la fine definitiva delle operazioni di spegnimento del rogo andate avanti per oltre 24 ore e conclusesi soltanto ieri.

Terminata la fase emergenziale inizia quella delle indagini e degli accertamenti. Sulla Via Collatina Vecchia, a distanza di due giorni dal rogo scoppiato in corrispondenza del civico 61, è tempo di far luce su eventuali responsabilità e capire cosa abbia innescato l’incendio che ha mandato in fumo – tanto per cambiare – cumuli e cumuli di spazzatura. E il primo passo è stato quello di procedere con il sequestro dell’area.

“Illeciti ambientali e inquinamento”

Sul sito oggetto del rogo era in realtà già in corso un’articolata indagine, per illeciti ambientali e ipotesi di inquinamento, portata avanti dagli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) della Polizia Locale, su delega della Procura della Repubblica di Roma. Ad ogni modo, t erminate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, le pattuglie hanno proceduto al sequestro dell’intera area, compresa tra via Palmiro Togliatti, via Collatina Vecchia e via del Flauto , oltreché della parte residua dei rifiuti presenti.

L’incendio: fiamme e fumo per oltre 24 ore

Il rogo, lo ricordiamo, era scoppiato nel pomeriggio del 18 aprile, ovvero giovedì scorso. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte successiva a causa del materiale di diversa natura che continuava a bruciare. Ingente il dispiegamento di mezzi dei Vigili del Fuoco (tra APS, autobotti e mezzi di movimento terra con in più il personale GOS) con le operazioni concluse soltanto nella giornata di ieri. A titolo precauzionale il Comune aveva invitato tutti i cittadini a non sostare nell’area dei pressi dell’incendio, di tenere le finestre chiuse in presenza di odore forte e di non utilizzare i condizionatori.