Incendio su via Collatina, brucia discarica abusiva: fumo intenso e traffico

Da ore ci sono coltre di fumo nero che da via Collatina invadono le aree adiacenti.

Sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio divampato improvvisamente quest’oggi a Roma su via Collatina, all’altezza di via Palmiro Togliatti. Sul posto sono presenti diverse pattuglie della polizia locale del Commissariato Tiburtino, intervenute per agevolare la viabilità compromessa, più le squadre dei vigili del fuoco accorse per la coltre di fumo nero divampata nei pressi di una discarica abusiva.

Incendio su via Collatina: cosa è successo

Intorno alle ore 14 di giovedì 18 aprile la via Collatina è stata investita da densi banchi di fumo nero, provenienti da una discarica abusiva in zona. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, presenti in questo momento sul posto come ausilio alla viabilità, l’incendio sarebbe stato provato dal rogo di materiali di risulta all’interno di una discarica abusiva. Non sembra ci siano inoltre collegamenti col il vicino campo nomadi di via Salviati, a poca distanza dal luogo dell’incendio. Al momento sono presenti sul posto diverse pattuglie della polizia e dei vigili del fuoco, intende a estinguere il fumo e a facilitare il normale proseguimento della viabilità. Non risultano chiusure stradali, ma i disagi hanno provocato dei rallentamenti sulla via Collatina, su cui stanno lavorando gli agenti.