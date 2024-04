Quali sono le 4 spiagge a Torvaianica con il divieto di balneazione? Elenco completo

Tutti al mare ma non dappertutto sul litorale romano. Come ogni anno le autorità competenti stilano la mappa con le aree dove la balneazione sarà interdetta. Confermati anche a Torvaianica alcuni tratti che saranno off-limits a tuffi e nuotate. Vediamo quali.

Presenza di batteri, parametri non conformi ai limiti imposti dalla legge, situazioni potenzialmente dannose per la salute umana. Sono queste spesso le motivazioni dietro ai provvedimenti che limitano la balneazione in alcuni punti della costa e il Lazio, purtroppo, non fa eccezione. Al netto infatti di vere e proprie eccellenze in termini di qualità delle acque, altre zone marine invece non rispettano gli standard dettati dalle normative e per questo vengono interdette ai bagnanti. Si tratta della soluzione sicuramente più diretta – e tra l’altro non sempre rispettata – ma probabilmente servirebbe agire anche su altro, come ad esempio investigare sulle cause dell’inquinamento e prevenirlo.

Ad ogni modo, in vista dell’ormai imminente stagione estiva, vediamo qual è la situazione sul territorio di Pomezia, considerando che ogni anno il problema, nei medesimi tratti di costa, si ripresenta. E il 2024 non ha fatto eccezione.

Stop ai bagni in quattro spiagge a Torvaianica: il Comune firma l’ordinanza

Quattro in particolare i punti finiti nel mirino, con il Comune che nei giorni scorsi ha firmato un’apposita ordinanza. La decisione arriva a seguito del documento diffuso agli Enti locali da parte della Regione Lazio lo scorso 12 aprile, che ha messo nero su bianco le zone idonee alla balneazione presenti lungo la costa. Il tutto sulla base delle periodiche analisi batteriologiche condotte da Arpa Lazio (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) nelle acque marine.

In quest’elenco però non compaiono alcune aree di Torvaianica che di conseguenza saranno interessate dai divieti. Ma di quali spiagge si tratta? Inevitabilmente, ancora una volta, a finire attenzionati sono stati i tratti in corrispondenza dei fossi, oggetto di livelli di inquinamento tali da non consentirne la libera fruizione da parte di cittadini e turisti. L’interdizione riguarderà un’area di 250 metri dal punto indicato, nella parte sinistra o destra, ma non per tutti nello stesso modo.

“Salvaguardia della salute pubblica”: divieto di balneazione nei pressi dei fossi a Torvaianica

In questa tabella viene riassunta la situazione:

Come detto però i divieti, che saranno indicati con apposita cartellonistica in loco, non riguarderanno le stesse aree attorno ai fossi nello stesso modo. Più nel dettaglio non si potrà entrare in acqua:

A 250m a sx e 250m a dx del Fosso Pratica

A 250m a sx e 250m a dx del Fosso della Crocetta

A 250m a sx e 250m a dx del Fosso Orfeo

A 250m a sx del Fosso Rio Torto

Tale provvedimento, si legge nel testo dell’ordinanza comunale, si intende in vigore sino “a diverso esito delle analisi batteriologiche condotte dall’Arpa Lazio sui campioni di acque marine prelevati sul Litorale”. Fino ad allora dunque niente tuffi in queste spiagge della costa.

