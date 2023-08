Questo maestoso lago è nascosto nel cuore di questa regione: immerso nel verde

Maestoso lago nascosto proprio nel cuore di questa regione italiana. Una vera e propria Oasi di natura, immersa tra le acque cristalline e le montagne.

L’Italia è un paese formato da diverse regioni e ciascuna di queste regala dei paesaggi davvero meravigliosi.

Ci sono alcune zone più conosciute e famose per i paesaggi, non soltanto di mare ma anche di montagna. Poi ci sono quelle zone che nonostante siano bellissime da un punto di vista paesaggistico, sono comunque piuttosto sconosciute.

Oggi per esempio vogliamo parlarvi di un lago che si trova proprio nel cuore di una regione nello specifico, immerso nel verde ma anche poco conosciuto. Di quale regione si tratta e soprattutto qual è il lago in questione?

Maestoso lago nel cuore di questa regione

La ragione interessata è il Lazio, ricca di paesaggi davvero mozzafiato. Il lago in questione è il lago del Salto un vero e proprio gioiello che si trova proprio nel cuore del Lazio. Si trova tra le montagne dell’Appennino e offre la possibilità di poter praticare diverse attività sportive e anche non sportive a tutti gli appassionati ed ai visitatori sia più grandi che più piccoli.

Ovviamente se si vuole vivere a pieno questa splendida zona, bisognerà affidarsi ad una guida turistica. Questa accompagnerà i visitatori alla scoperta di tutte le meraviglie naturali presenti sul lago e nelle zone limitrofe, facendo anche delle avventure indimenticabili sulle sponde.

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sul Lago del Salto si possono praticare diverse attività. Sicuramente la prima è l’esplorazione del Lago e delle Colline che fanno da cornice. Il lago, circondato da colline Verdi da una parte e montagne dall’altra, regalano ai visitatori un panorama davvero spettacolare.

Ovviamente è una zona particolarmente visitata dagli amanti della natura, proprio per via della sua bellezza ed anche della tranquillità che si respira.

Le attività da fare sul lago

Ma non finisce qui, visto che nella zona è possibile anche noleggiare un kayak o un pedalò per andare ad esplorare anche le acque cristalline e poter dal lago, ammirare il paesaggio.

È anche una zona particolarmente amata da coloro che praticano la pesca sportiva. Si dice infatti che le acque del lago siano particolarmente ricche di pesci come ad esempio la trota, il persico, la carpa e il luccio.

Non c’è di meglio che trascorrere quindi una giornata in riva al lago dedicandosi alla pesca, ovviamente per i più appassionati. Se non si è tanto esperti è possibile anche apprendere le tecniche dai pescatori locali che sono ovviamente particolarmente esperti, oppure prendere anche delle lezioni.

Ma non finisce qui visto che le cose da fare sul lago sono davvero tante come ad esempio le escursioni a cavallo. Nel corso dell’anno, grazie alla presenza di un maneggio è possibile prendere dei corsi di equitazione e fare anche delle gite a cavallo.

Per gli appassionati di escursioni e Trekking, Il Lago del Salto offre queste opportunità. Ovviamente sono dei percorsi che sono già segnalati e che portano a dei Boschi piuttosto rigogliosi, ma che regalano dei panorami davvero strepitosi. Tra i percorsi più praticati c’è quello chiamato il Sentiero degli Abeti che porta ad una foresta ricca di Abeti secolari.

Sport, cucina, equitazione, ciclismo e tanto altro, il Lago regala tutto

Si può fare davvero di tutto sul Lago del Salto come ad esempio dedicarsi al relax, oppure alla cucina locale, facendo dei picnic, gustando prodotti locali quali formaggi e salumi tipici.

Sul territorio sono anche presenti diverse trattorie e ristoranti dove poter assaggiare piatti tipici della cucina laziale come i bucatini all’amatriciana oppure la polenta con la salsiccia. Ed ancora per gli appassionati di ciclismo o mountain bike, sul Lago del Salto c’è proprio un posto specifico dove poter praticare questo sport.

Insomma tra panorama e servizi offerti, il lago del Salto sicuramente rappresenta una destinazione ideale per tutti coloro che amano la natura e che amano praticare sport all’aria aperta.

Se non hai ancora visitato il lago e sei un amante della natura, non puoi perderti di fare questa esperienza.