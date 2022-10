Termovalorizzatore di Roma, comprati i terreni al confine con Pomezia: costo 7.5 milioni di euro

Il termovalorizzatore di Roma si farà e si farà, nonostante tutte le rimostranze e le proteste, il più lontano possibile dai confini della Capitale e a ridosso di Pomezia. O meglio questa è l’ipotesi più probabile considerando le intenzioni espresse sin qui dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri per risolvere l’emergenza rifiuti. Nella serata di ieri infatti è stato deliberato il via libera per l’acquisto dei terreni a Santa Palomba, con l’area individuata all’interno dei confini del IX Municipio ma come detto alle porte della città pometina.

L’operazione

Secondo quanto riportato da Repubblica.it l’operazione per l’acquisto dei terreni necessari a far sorgere il brucia-rifiuti (anche se nella nota ufficiale di AMA si parla genericamente di “impianti per il trattamento di rifiuti”) costerà in tutto 7.5 milioni di euro. Ieri sera l’accelerazione decisiva come detto: il CDA dell’AMA ha dato il via libera all’acquisto dopo settimane di stallo. La decisione non è però arrivata all’unanimità considerando che è stata approvata da quattro componenti del consiglio di amministrazione su cinque.

La nota ufficiale AMA

Sul sito della municipalizzata, in merito all’operazione, è stata pubblicata la seguente nota:

“Il Consiglio di amministrazione di AMA S.p.A., riunitosi in data 18/10/2022, ha stabilito l’acquisizione di alcuni terreni destinati a ospitare nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti in un’area collocata a Santa Palomba (Roma). La decisione, già discussa dallo scorso Cda riunitosi il 30/9/2022, era stata rinviata per effetto della richiesta del Presidente della Commissione di Valutazione che aveva manifestato la necessità di avvalersi di ulteriore documentazione tecnico – amministrativa. L’adempimento è stato completato e valutato nella riunione di ieri, consentendo così di definire l’acquisizione”.

