Agguato ad Anzio, apre la porta di casa e gli sparano: ferito 55enne

Si trovava a casa quando qualcuno si è presentato fuori la porta della sua abitazione. Lui, V.C, 55enne italiano con precedenti, ha aperto. Ma non poteva forse immaginare quello che è successo poco dopo. E in pochi istanti. Fuori la porta un uomo con il volto travisato, il suo aggressore, che ha impugnato l’arma, ha aperto il fuoco e ha esploso diversi colpi. Che hanno ferito il 55enne italiano, poi trasportato in ospedale. Questo è quello che è successo ad Anzio nella notte appena trascorsa, intorno alle 2, in via dell’Oratorio di Santa Rita.

Due sparatorie ad Anzio a pochi metri di distanza

I colpi di arma da fuoco che svegliano i residenti nella notte, la macchia di sangue a terra, la corsa disperata in ospedale. E la scena che si ripete anche a poche ore di distanza: questa mattina, infatti, un altro uomo, che sembrerebbe avere circa 35 anni, è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta in strada, in Corso Italia. Da capire se i due episodi siano collegati e se abbiano a che fare con il traffico di sostanze stupefacenti. Quello che è certo è che le sparatorie, o forse è meglio parlare di agguati, sono avvenute a poca distanza l’una dall’altra. E a poche centinaia di metri. La prima nella notte in via dell’Oratorio di Santa Rita, dove a rimanere ferito è stato un italiano (V.C, classe 1967), la seconda in Corso Italia, dove uno straniero è stato colpito e trasportato in ospedale ad Anzio, dove non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Indagini in corso

Al momento entrambi gli episodi sono ‘in mano’ alle forze dell’ordine, che devono continuare a indagare. E capire se ci sia un legame o se si sia trattato di una coincidenza: i due episodi sono collegati? Ogni ipotesi è al vaglio, nessuna pista è esclusa. Quello che è certo è che gli agguati sono avvenuti a poche ore e a pochi metri di distanza, in una zona purtroppo nota come piazza di spaccio. Lì dove spesso ci sono stati dei blitz. E lì dove l’attività degli spacciatori continua a essere fiorente, nonostante i sequestri e gli sgomberi delle occupazioni abusive.