Anzio, annullato il concerto di Umberto Tozzi: ecco perché

Niente concerto di Umberto Tozzi questa sera in piazza ad Anzio. L’artista sta male. A causa di un’indisposizione, certificata dal medico, il cantante ha annullato pochi minuti fa lo show previsto per questa sera.

Ci sarà un’altra data?

L’evento, al momento, non è stato fissato per un’altra data. Sarà in seguito il Comune di Anzio a comunicare l’eventuale spostamento a un’altra serata.