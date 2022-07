Anzio, arriva Umberto Tozzi: da ‘Ti amo’ a ‘Gente di mare’, sul palco tutti i successi di ‘Gloria Forever’

Oltre 80 milioni di dischi venduti, brani che hanno fatto la storia della musica come “Ti Amo”, “Gloria”, “Notte Rosa”, “Stella stai”, “Donna amante mia”, “Io camminerò”, “Gli altri siamo noi”, “Gente di Mare” in duetto con Raf, “Si può dare di più” insieme a Morandi e Ruggeri: domenica 10 luglio, dalle ore 20.45 circa, sul nuovo palco di Piazza Garibaldi, Umberto Tozzi, considerato uno dei più importanti cantautori italiani di sempre, darà il via al suo nuovo progetto artistico “Gloria Forever”, a 40 anni dall’uscita del pezzo capolavoro cantato in tutto il mondo.

L’importante evento, coordinato dalla Ventidieci, rientra nell’ambito del programma in onore del Santo Patrono della Città di Anzio, così come stabilito dalla Giunta guidata dal Sindaco, Candido De Angelis e dalla programmazione degli eventi di AnzioPrimaEstate, pianificati dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo.

Il tour

Il concerto di Anzio celebra l’incredibile catalogo del grande artista torinese, che ha venduto oltre 80 milioni di dischi e che si è esibito sui palchi di tutto il mondo: dalle sue più famose e intramontabili hit, fino ad arrivare a quei brani meno noti al grande pubblico, tutti da riscoprire. Sugar ha acquisito il catalogo di Umberto Tozzi e per il 2022 è prevista un’importante valorizzazione di tutto il suo repertorio, con anche alcune sorprese che si delineeranno prossimamente. Il tour di Umberto Tozzi è prodotto da Friends & Partners. Radio Italia è radio partner del tour “GLORIA FOREVER”. Umberto Tozzi ha iniziato la sua carriera solista firmando hit come “Ti Amo” e “Gloria” che, ripresa e interpretata da Laura Branigan nel 1984, porterà il suo nome oltre Oceano. In attività dal 1968, Tozzi ha pubblicato 20 album in studio e 6 live, ha vinto il Festivalbar nel 1977 con il brano “Ti Amo” e nel 1994 con il brano “Io muoio di te”; ha vinto il Festival di Sanremo nel 1987 con “Si può dare di più”, insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, mentre con “Gente di Mare”, in duetto con Raf, si è classificato terzo all’Eurofestival.

Navette gratuite

L’Amministrazione De Angelis, per domenica 10 luglio, con corse ogni 30 minuti, dalle ore 18.00 a mezzanotte, ha istituito il servizio navette gratuite, che collegheranno le aree parcheggio di Piazzale Antium ad Anzio Due, La Piccola e Viale Mencacci, con il centro cittadino.