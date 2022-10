Anzio, convocati dal Sindaco i ragazzi scesi in piazza per protesta

Anzio. Sono scesi in piazza per far sentire la propria voce, per protestare contro un cambio di struttura non adeguato alle loro esigenze. Stiamo parlando degli studenti dell’Istituto nautico della città che questa mattina, con tanto di genitori al seguito, sono scesi in Piazza Bassisti per chiedere a gran voce non solo una sede adeguata ma anche un orario scolastico mattutino completo.

Leggi anche: Anzio, gli studenti scendono in piazza per le proteste

La protesta degli studenti in Piazza questa mattina

Dopo aver perso, per motivazioni legate alla sicurezza, la sede scolastica presso l’ex Pretura gli studenti sono stati dirottati nell’edificio di via Filibeck. Ma c’è dell’altro. Oltre alla rinnovata sede, a cambiare anche l’orario scolastico non più solo mattutino ma anche pomeridiano. Aspetto quest’ultimo che ostacola i ragazzi nel portare avanti le attività extrascolastiche: musica, sport e quant’altro. Alla luce di ciò, i motivi della protesta questa mattina in Piazza Battisti sono subito spiegati.

L’incontro con il Sindaco

Prospettata come una possibilità, adesso l’incontro tra gli studenti ed il sindaco della città Candido De Angelis per gli aggiornamenti sulla situazione della loro scuola è realtà. Il primo cittadino che da mesi sta portando avanti una trattativa con Area metropolitana al fine di trovare una soluzione a questo increscioso problema ha deciso di convocare, in presenza, gli studenti il prossimo 10 ottobre alle ore 11 presso il suo ufficio per tutti gli aggiornamenti in merito a questa situazione. Va detto, inoltre, che i ragazzi oggi sono stati ricevuti nell’ufficio del primo cittadino e che pertanto, con il prossimo incontro si cercherà di fare il punto della situazione sperando di venirne a capo.