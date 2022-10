Anzio, gli studenti scendono in piazza per le proteste

Anzio. Gli studenti dell’Istituto Nautico sono in protesta da questa mattina in piazza Battisti a causa di una situazione a dir poco disdicevole che ha colpito il loro vecchio plesso scolastico.

Proteste degli studenti ad Anzio

I giovani, accompagnati anche dai loro genitori, stanno manifestando animatamente a causa delle rinnovate condizioni di studio nella nuova struttura, che impedirebbero loro di svolgere altre attività durante la giornata nonché di godere del loro tempo libero nel pomeriggio.

Il trasferimento per motivi di sicurezza

Di fatto, qualche tempo fa, dopo aver perso la sede scolastica presso l’ex Pretura – per motivi di sicurezza, a seguito della nota pervenuta da Città metropolitana di Roma prot. 2022-0084582 nel quale si dichiara la non idoneità del fabbricato all’uso scolastico e la non possibilità di presa in carico dello stesso – sono stati dirottati nella struttura di via Filibeck.

Ma oltre a ciò, gli studenti avrebbero anche un orario pomeridiano che impedisce loro tutte le attività corollarie allo studio, come ad esempio lo sport, la musica o altro.

La voce degli studenti in piazza Battisti

Per questo i ragazzi sono scesi in piazza, per chiedere a gran voce una sede adeguata ed un orario scolastico mattutino completo, al fine di ritornare alla loro normalità e poter sia studiare sia coltivare altre passioni. Detto in altri termini, di poter impiegare nuovamente il loro tempo in modo più organico.

L’incontro con il Sindaco

Con ogni probabilità, i ragazzi incontreranno il Sindaco di Anzio Candido De Angelis, che da mesi sta portando avanti una trattativa con Area metropolitana competente per le scuole superiori,per cercare una soluzione e mantenere attivo ad Anzio l’indirizzo Nautico.