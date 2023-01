Anzio, crolla il soffitto di un’aula della Chris Cappell: genitori sul piede di guerra (FOTO)

Un crollo, e non sembra sia il primo, quello che si è registrato ieri nella scuola di via Frattini ad Anzio, la Chris Cappell College. È crollato un controsoffitto in un’aula e studenti e genitori hanno paura per l’incolumità dei ragazzi che oggi, 17 gennaio, hanno deciso di non entrare per protesta. “è il secondo crollo in due mesi. La struttura è vetusta e ci sono infiltrazioni” denuncia un genitore. “Mia figlia non la mando – dice un’altra mamma -. Anche a Novembre c’è stato un crollo”. Insomma ormai non si sentono più al sicuro gli alunni che stamattina hanno stazionato fuori all’istituto per protestare contro una struttura che presenza tante, troppe ‘lacune’.

Le rassicurazioni della dirigente

Ma la dirigente scolastica, di fronte alla situazione di emergenza che si è creata nella sua scuola a causa del cedimento del soffitto di un’aula, è intervenuta per garantire che un primo tempestivo intervento degli operai per la messa in sicurezza dell’aula interdetta del plesso e lunedì 23 gennaio parte l’intervento, appaltato da Roma Città Metropolitana per il rifacimento del terrazzo, degli intonaci dei soffitti interni alla struttura.

I rappresentati di istituto presentano un esposto

Nonostante la Dirigente sia corsa ai ripari i rappresentanti di istituto hanno deciso di presentare un esposto alle autorità competenti. “Qualcuno di noi – dice un genitore – vuole chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco per lasciare a loro la decisione sulla sicurezza della struttura”. E sono stati proprio i pompieri a intervenire per un sopralluogo stabilendo che la “sede va chiusa”.

Genitori sul piede di guerra

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia di Stato e la 23 A dei Vigili del fuoco anche a causa di assembramenti che si sono creati fuori dal plesso scolastico. Mentre i genitori sottolineano a gran voce: “È il secondo crollo in due mesi la struttura è di area metropolitana in condizioni vetusta con infiltrazioni all’intradosso del solaio. Non sono reperibili altre strutture il rischio è che i studenti debbano fare turni pomeridiani”.