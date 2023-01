Roma, sfiorata la tragedia: crolla un grosso albero e distrugge un’auto

Roma. Un albero nelle ultime ore è crollato dalla base distruggendo una vettura che si trovava in sosta, proprio in quel momento, vicino al marciapiede di riferimento. Il fatto è accaduto nelle ultime ore di oggi, lunedì 9 gennaio 2023, in zona Mostacciano. Per fortuna, all’interno della vettura, non c’era nessuno in quel momento, né altre persone nei paraggi, quindi nessun ferito dopo il crollo. Tuttavia, è innegabile il pericolo costituito dai crolli, che sempre più spesso avvengono in città. Complice di questi incidente è sicuramente anche il maltempo che in queste ore sta tormentando la città. Ecco, allora, il dettaglio di quello che è successo nelle ultime ore di oggi.

Roma, crolla albero nella clinica: tragedia sfiorata

Crolla un albero in zona Mostacciano: distrutta una Smart

Qui, un pino di considerevoli dimensioni è venuto giù senza troppi preamboli ed è rovinato direttamente su di una Smart che si trovava parcheggiata nei pressi dell’arbusto. Una tragedia sfiorata, insomma, perché la vettura ha subito forti danni, ma per fortuna nessuno si trovava nei paraggi o al suo interno quando si è verificato il crollo. L’albero, ad ogni modo, è venuto giù precisamente in viale Beata Vergine del Carmelo, altezza intersezione con via Ildebrando Vivanti, intorno alle 13.00. Subito dopo il crollo, che non ha mancato di creare scompiglio e spavento in quanti hanno visto la scena, è stato immediatamente richiesto l’intervento dei soccorritori, e sul posto sono intervenuti gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. La Smart risulta ridotta molto male, in ultima analisi, mentre proprio in questi minuti si stanno ultimando le procedure di messa in sicurezza.

Maltempo a Roma

Al crollo dell’albero ha di certo contribuito anche il maltempo di queste ore a Roma: dalle prime ore notturne, infatti, su tutta la città, si stanno verificano rovesci temporaleschi, accompagnati anche da vento forte che, stando alle previsioni meteo, non la smetteranno di tormentare la Capitale per tutta la giornata di oggi.