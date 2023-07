Anzio, cucciolo di gabbiano finisce tra le spine ma gli infermieri gli salvano la vita (VIDEO)

Anzio. Un salvataggio che merita di essere raccontato. Anche perché, come recita il Talmud, ”chi salva una vita salva il mondo intero”, e questo è valido anche per quelle azioni che sembrano irrilevanti solamente perché riguardano degli animali. Questa volta ad essere in pericolo era un cucciolo di gabbiano che, nelle ultime ore della giornata di oggi, sabato 8 luglio 2023, si era letteralmente incagliato tra fitte spine, e non riusciva più a liberarsene.

Ad Anzio salvato un cucciolo di gabbiano incagliato tra le spine

Il grido di aiuto, disperato, però, non è rimasto senza ascolto. Il piccolo volatile era agitato e particolarmente nervoso, dal momento che aveva perso la possibilità di muoversi e ogni movimento non faceva altro che incrementare il suo dolore e la sua frustrazione. Ad accorgersi dei suoi disperati lamenti, ad ogni modo, sono stati gli infermieri di Villa dei pini ad Anzio che, dopo qualche secondo di sconcerto, si sono immediatamente diretti verso il luogo da cui provenivano i lamenti. Così, dopo essersi affacciati al di là del muro, hanno scoperto di cosa si trattava: un cucciolo di gabbiano rimasto incastrato tra le spine.

Il video del salvataggio

Non ci hanno pensato due volte, e uno di loro ha subito scavalcato il muro per andargli in soccorso. Una volta liberato e messo in salvo, con il supporto di altri colleghi, lo hanno portato dall’altra parte ed esaminato bene la situazione. Non è in pericolo di vita, ed ora è stato affidato ai veterinari competenti. Ecco il video del recupero: