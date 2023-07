Anzio, l’orologio d’oro sparisce in spiaggia, anziano riprende la ladra in azione e la fa arrestare

Un pensionato tutt’altro che sprovveduto, quello che ha fatto arrestare una ladra che gli ha sottratto l’orologio ad Anzio. Si chiama furto con destrezza. Avviene in pochi istanti e i malcapitati nemmeno se ne accorgono. Chi lo mette in atto è solitamente un ladro estremamente esperto che sa bene quello che fa. E, vista la grande manualità, e sicuramente recidivo. È ciò che è accaduto ad Anzio, sulla riviera Mallozzi, nella zona di ponente. Un anziano che stava dando delle indicazioni stradali ad una ragazza si è accorto circa mezz’ora dopo che al polso non aveva più il suo orologio d’oro. Durante la conversazione con la giovane, l’uomo ha ricevuto una telefonata. Ha risposto, passando il cellulare da una mano all’altra, ed è stato in quel momento che l’abilità della ladra ha fatto la differenza.

Un detective improvvisato molto efficace

Successivamente la ragazza si è allontanata in auto con un complice. Ci è voluta una mezz’ora circa per il pensionato, al fine di rendersi conto di avere un polso più leggero. Ma appena appreso della mancanza dell’orologio ha capito immediatamente chi fosse la responsabile. L’uomo è evidentemente un osso duro ed assai intelligente. Non si è perso d’animo, si è recato presso un ristorante dirimpetto e ha chiesto di visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza. Immagini nitide, che hanno ripreso l’intera scena e nelle quali è stato possibile scorgere anche il numero di targa dell’auto con cui la ladra si è allontanata. Ottenuta la prova, non è rimasto che sporgere formale querela presso il Commissariato di Anzio dove gli agenti, forti delle immagini procurate dall’anziano, hanno potuto svolgere una breve indagine a risalire ai due Bonnie e Clyde del litorale. Insomma, a questo detective improvvisato proprio non la si fa.