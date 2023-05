Roma, ‘Le sono cadute le chiavi a terra’: intanto le rubano la borsa dall’auto

È stato grazie alla prontezza degli uomini della Mobile che è stata recuperata la borsa di una donna e arrestati due uomini, con l’accusa di furto con destrezza. Gli agenti stavano svolgendo consueti controlli sul territorio quando sono intervenuti in via Tiburtina per soccorrere una donna che era stata appena derubata della sua borsa.

Hanno preso di mira una donna e le hanno rubato la borsa dall’auto

Due uomini sudamericani di 50 e 34 anni hanno preso di mira la loro vittima, mentre si trovava in auto e con la scusa delle chiavi cadute a terra le hanno sottratto da dentro l’abitacolo della vettura la borsa. Inutile ogni tentativo di fuga da parte dei due malviventi che sono stati prontamente fermati dai poliziotti che hanno proceduto all’arresto. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre i due delinquenti sono stati rinchiusi in attesa di comparire davanti all’autorità giudiziaria che dovrà pronunciarsi con convalida dell’arresto ed eventuale misura restrittiva.

Sono diverse le scuse con cui ingannano le vittime dei furti

Sono sempre più frequenti i furti messi a segno ai danni di vittime che vengono distratte con la scusa della ‘ruota bucata’ o delle ‘chiavi cadute a terra’. In genere si tratta sempre di ladri che agiscono in coppia, mentre uno distrae il malcapitato, l’altro sottrae dalla macchina il borsello, il contante, la borsa o qualsiasi oggetto di valore. Poi si allontanano velocemente per evitare di incappare nelle forze dell’ordine.

Per la coppia di ladri è scattato l’arresto in flagrante

Ma stavolta hanno fatto male i conti o, forse, sono stati semplicemente ‘sfortunati’ visto che la Polizia si è trovata sul luogo del furto nel momento esatto in cui veniva consumato. Per i due, infatti, è scattato l’arresto in flagranza di reato. Sulla coppia di ladri sicuramente verranno effettuati, anche altri accertamenti per vedere se si tratta di vecchie conoscenze…