Roma, truffa della ruota bucata: ‘Ti aiutiamo noi’ ma… la derubano

Hanno escogitato un modo nuovo per confondere le vittime e derubarle. Una signora, di ritorno alla sua auto dopo aver fatto la spesa in un supermercato della Prenestina, ha trovato la sua auto con una ruota bucata. Presa dallo sconforto è salita nella macchina e, forse, anche un po’ in stato di confusione, stava cercando di decidere cosa fare quando si è avvinato un giovane. Di qui la seconda fase del furto organizzato…

Un ragazzo si è offerto di aiutarla

Il ragazzo ha bussato sul finestrino della vettura della sfortunata protagonista della disavventura, come riporta Il Messaggero, chiedendole se avesse bisogno di aiuto. La donna, frastornata da quanto era successo, è scesa dall’auto per sentire cosa aveva da dirgli quel giovane. Due chiacchiere veloci per raccontarle che era successo anche a lui di trovarsi con la ruota bucata nel parcheggio di un supermercato. Poi… all’improvviso, quel ragazzo ha dimostrato di avere fretta. Aveva un appuntamento, doveva scappare. Insomma l’offerta di aiuto era svanita all’improvviso.

Tornata in auto la donna si è resa conto di essere stata derubata

Ancora più frastornata la donna si è seduta nuovamente in macchina e stava pensando di chiamare il figlio, quando si è resa conto che tutti gli effetti personali contenuti nella sua borsa erano sul sedile. Mancavano i contanti e il cellulare. Solo in quel comento ha capito di essere stata vittima di una trappola. Il ragazzo con il quale aveva chiacchierato l’aveva distratta, mentre un complice le aveva svuotato la borsa portandole via 90 euro e il telefonino.

Purtroppo la donna era ingenuamente caduta nella rete del malvivente che con fare simpatico si era dimostrato disponibile ad aiutarla, ma una volta che il ‘compare’ aveva messo a segno il furto, aveva dichiarato di avere fretta e se l’era data a gambe, lasciando la sfortunata con la ruota bucata e la borsa svuotata.