Anzio, guasto all’impianto di riscaldamento: scuole di via Ambrosini chiuse per 3 giorni

Un guasto all’impianto di riscaldamento nel plesso di via Ambrosini ad Anzio ha indotto l’amministrazione comunale a sospendere per tre giorni le attività didattiche. A partire da domani 8 febbraio e fino al 10 febbraio compreso non verrà svolta attività didattica all’interno delle scuole dell’infanzia e primaria. Il lasso temporale sarà utile a ripristinare l’impianto, per consentire ai giovani studenti, al corpo docenti e al personale scolastico di poter rientrare a scuola in un ambiente confortevole e soprattutto caldo, anche in considerazione dell’ondata di freddo che si sta registrando negli ultimi giorni.

La sospensione dell’attività didattica disposta con ordinanza

La sospensione delle lezioni è stata disposta con ordinanza dalla Commissione Straordinaria della città di Anzio che ha ordinato ‘la sospensione temporanea delle attività didattiche della scuola dell’infanzia e primaria del plesso Ambrosini centrale da mercoledì 8 febbraio a venerdì 10 febbraio, salvo disposizioni discernenti da imprevisti’.

Un provvedimento che è stato adottato a tutela della salute degli alunni in considerazioni delle ‘basse temperature e a causa dell’impossibilità di accendere l’impianto di riscaldamento del plesso interessato che non consentirebbe di garantire una condizione termica idonea e salubre per il benessere dei fruitori del plesso’.

Il sopralluogo tecnico ha accertato la presenza di tubazioni ammalorate

Prima di redigere l’ordinanza è stato anche effettuato un sopralluogo tecnico al fine di verificare quanto accaduto ed è stata ravvisata la necessità di ‘effettuare la sostituzione delle tubazioni ammalorate e che tale riparazione comporterà l’interruzione del servizio di riscaldamento per tre giorni salvo imprevisti’. Una situazione di emergenza per la quale si è reso necessario il provvedimento amministrativo al fine di disporre che i piccoli studenti restino a casa, così da consentire lo svolgimento dell’intervento utile a ripristinare nel minor tempo possibile l’impianto di riscaldamento e garantire, al rientro in classe degli alunni, condizioni confortevoli. Un intervento per il quale è stato previsto un lasso temporale di tre giorni.